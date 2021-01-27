Верховная Рада хочет запретить коллекторам устраивать "телефонный террор"

Анастасия Иванова

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности. За проект закона № 4241 проголосовали 355 нардепов.Законопроект устанавливает правила работы коллекторов, нормы этического поведения с должниками, требования к надзору за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушения.Читайте новости в Telegram-канале GogetnewsКак отметила один з авторов законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк, документ должен защитить персональные данные украинцев, защитить должников от угроз, чтобы коллектора “не превращали в ад жизнь тех, кто имеет просроченные долги”, запретить “использование техник агрессивного дозвона”.Законопроект (который называют “антиколлекторским”) устанавливает следующие правила работы коллекторских компаний:1. Появится публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк Украины.2. Вводится надзор за коллекторами и их поведением по отношению к потребителям. Этот надзор также будет осуществлять НБУ. Нацбанк получит возможность штрафовать или даже исключать нарушителей из реестра.3. Банки и финансовые компании на этапе подписания договора о потребительском кредитовании должны будут предупреждать клиентов о вероятности привлечения коллекторов при возникновении проблем с погашением задолженности. При этом кредитор обязан будет обнародовать информацию о коллекторских компаниях на своем сайте и в местах оказания услуг.4. Коллекторы должны будут соблюдать этические нормы при взаимодействии с клиентом. За нарушение этих норм предусмотрена ответственность.5. Кредитору и коллекторским компаниям будет запрещено обрабатывать персональные данные третьих лиц, которые не давали права на такую обработку (родственников и друзей должника), а также персональные данные клиента (график его работы, место и время отдыха, поездки, места встречи с друзьями, информацию из социальных сетей).6. Во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должны будут сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица-представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя – предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.Коллекторам также будет запрещено:• взаимодействовать с заемщиком до предоставления соответствующего договора с кредитором;• взаимодействовать с третьими лицами, не являющимися сторонами договора;• совершать действия, посягающие на права, свободы и собственность потребителя, его представителя, наследника, поручителя, а также такие, которые ставят под угрозу его жизнь, здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию;• использовать угрозы, шантаж, осуществлять незаконные или неправомерные действия, оскорблять личное достоинство потребителя;• вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий, которые наступят в случае неуплаты;• по собственной инициативе звонить должникам в вечернее и ночное время: в период с 20:00 до 8:00, использовать засекреченный номер, звонить чаще 2 раз в сутки;• использовать функцию (сервис) автоматического дозвона в течение более 60 минут в сутки;• использовать на конвертах или сообщениях, направляемых должнику, изображения, которые могут быть восприняты как содержащие угрозу; использовать надписи на конвертах “исполнительный документ”, “решение о взыскании”, “уведомление о выселении”;• требовать взять на себя обязательства от близких, поручителей, представителей заемщика;• представляться сотрудниками государственных органов.В случае нарушений в отношении коллекторов могут применяться следующие санкции:• письменное предостережение регулятора (НБУ);• штраф в размере от 3 000 до 6 000 необлагаемых налогом минимумов (51 тыс. грн – 102 тыс. грн);• временный запрет на осуществление деятельности;• исключение из реестра коллекторских компаний.