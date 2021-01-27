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Веселый день рождения и купание в океане: как Пелагея с дочерью отдыхают на Мальдивах

Веселый день рождения и купание в океане: как Пелагея с дочерью отдыхают на Мальдивах

Еще в середине января 34-летняя Пелагея вместе с дочерью Таисией и своей мамой отправилась в большое путешествие. Сначала они вместе прилетели в Дубай, где несколько дней наслаждались хорошей погодой, весело проводили время на пляже и даже успели съездить на экскурсию в пустыню и встретиться с настоящим караваном верблюдов.


 


Однако в ОАЭ приключения Пелагеи с семьей только начались. Неделю назад они покинули Дубай и отправились на Мальдивские острова. Вскоре после прибытия на курорт семья отметила день рождения девочки: малышке исполнилось четыре года. Специально для Таси сотрудники отеля приготовили много сюрпризов: украсили номер, сделали для малышки праздничный торт. Весь этот праздничный день Пелагея вместе с дочкой и мамой провели на пляже, а вечером отправились на ужин на берегу океана.


Пелагея с дочерью Таисией




Тасе сегодня четыре года. Расти доброй, отзывчивой, прекрасной, как твоя мама Поля! С днюхой, девочки!

— таков был поздравительный пост в официальном инстаграме Пелагеи, который ведет не сама звезда, а ее представители.


 


На отдыхе Таисия под руководством мамы также осваивает гаджеты и учится самостоятельно писать сообщения. Так, несколько часов назад Пелагея показала в сторис, как девочка старательно ищет на клавиатуре смартфона буквы, из которых можно составить слово "папа": по всей видимости, чтобы рассказать ему, как проходит их отпуск на островах.






К слову, если раньше представители певицы утверждали, что после расставания с Пелагеей Иван Телегин практически перестал участвовать в жизни дочери и не помогал материально, то сейчас отношения все же наладились. Рождество бывшие супруги встретили вместе с дочерью, а подтверждением этому являются фото с праздника в инстаграме Пелагеи.

Тася с мамой и папой встретила светлый праздник Рождества Христова. Всем добра, любви, дружбы!

— говорится к подписи к тем снимкам.


 


Напомним, Пелагея и Иван Телегин объявили о своем расставании в конце 2019 года, при этом официально на развод певица подала только в мае 2020-го. В декабре брак Пелагеи и Ивана был расторгнут: по решению суда хоккеист будет перечислять 25% от своего дохода в качестве алиментов на воспитание их с Пелагеей общей дочери Таисии. Процесс так сильно затянулся, потому что изначально хоккеист подал в суд иск о разделе имущества, при этом умышленно скрыв большую его часть от раздела.


 



 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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