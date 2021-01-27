Витамин В 12. Полезные и вредные эффекты
Сегодня, 12:50 Анастасия Иванова
Цианокобаламин или витамин В 12 был отрыт в середины 19 столетия. Его открытие связано с проявлением злокачественной формы анемии. Спустя 20 лет заболевание получило название – Пернициозная анемия или злокачественная форма малокровия. Оно развилось вследствие недостаточности витамина В 12. Соединение является растворимым в воде, не разрушается под действием термических факторов. Эффективность вещества проявляется при небольших дозах. Рекомендуется употреблять 3 мкг витамина в сутки.
Содержание витамина В 12 в продуктах питания
Соединение находится в следующих продуктах: сыре, говяжьей печени, креветках, говядине, мидиях, свинине, молоке, яйцах.
Полезные эффекты цианокобаламина
Является единственным соединением, который в своем составе содержит незаменимый минерал – кобальт.
Стимулирует развитие эритроцитов. Витамин — обязательное вещество для кроветворения и образования молекулы ДНК.
Оказывает влияние на быстрорастущие тканевые структуры организма: кровь, кожные покровы и слизистые, иммунную систему, пищеварительный тракт.
Участвует в формировании нервных волокон, оптимизирует общее состояние нервной системы.
Влияет на клеточный и тканевый метаболизм. Доставляет кислород в ткани и клетки. Таким образом, органы являются более устойчивыми к явлениям гипоксии.
Оказывает эффект на обмен липидов и углеводов. Уменьшает показатели холестерина в системе кровяного русла.
Является профилактикой развития анемии.
Показан для приема детьми, стимулирует рост и аппетит.
Насыщает организм энергией. Дарит тонус и настроение. Это обеспечивается влиянием на клетки нервной системы. Уменьшает явления раздражительности. Влияет на память, концентрацию и внимание. Является профилактикой развития болезни Альцгеймера, слабоумия.
Полезен для женского организма, нормализует менструальный цикл.
Используется при наличии патологий:
анемиях различного генеза;
повреждениях костей и суставов;
полиневрите;
лучевой болезни;
псориатической патологии;
гепатите острого и хронического течения;
циррозе печени;
гастрите хронического течения;
панкреатите с нарушением секреции.
Влияет на нормализацию артериального давления.
Особенности усвоения витамина
Вещество должно вступить в соединение с кальцием. Таким образом он окажет максимальную эффективность.
На качество усвоения влияет нормальная работа гормонов щитовидной железы.
Для более успешного всасывания, соединение рекомендуется принимать совместно с витамином В6.
Вредные эффекты соединения
Негативные эффекты появляются только в случае передозировки веществом. Могут развиться аллергические проявления различной степени тяжести.
При индивидуальной непереносимости могут возникать симптомы передозировки в виде:
отека легких;
тромбоза сосудов;
застойных явлений;
анафилактического шока;
сыпи и покраснения кожных покровов.
По материалам: planktons