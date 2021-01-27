Витамин В 12. Полезные и вредные эффекты

Анастасия Иванова

Цианокобаламин или витамин В 12 был отрыт в середины 19 столетия. Его открытие связано с проявлением злокачественной формы анемии. Спустя 20 лет заболевание получило название – Пернициозная анемия или злокачественная форма малокровия. Оно развилось вследствие недостаточности витамина В 12. Соединение является растворимым в воде, не разрушается под действием термических факторов. Эффективность вещества проявляется при небольших дозах. Рекомендуется употреблять 3 мкг витамина в сутки.

Содержание витамина В 12 в продуктах питания

Соединение находится в следующих продуктах: сыре, говяжьей печени, креветках, говядине, мидиях, свинине, молоке, яйцах.

Полезные эффекты цианокобаламина

Является единственным соединением, который в своем составе содержит незаменимый минерал – кобальт.Стимулирует развитие эритроцитов. Витамин — обязательное вещество для кроветворения и образования молекулы ДНК.Оказывает влияние на быстрорастущие тканевые структуры организма: кровь, кожные покровы и слизистые, иммунную систему, пищеварительный тракт.Участвует в формировании нервных волокон, оптимизирует общее состояние нервной системы.Влияет на клеточный и тканевый метаболизм. Доставляет кислород в ткани и клетки. Таким образом, органы являются более устойчивыми к явлениям гипоксии.Оказывает эффект на обмен липидов и углеводов. Уменьшает показатели холестерина в системе кровяного русла.Является профилактикой развития анемии.Показан для приема детьми, стимулирует рост и аппетит.Насыщает организм энергией. Дарит тонус и настроение. Это обеспечивается влиянием на клетки нервной системы. Уменьшает явления раздражительности. Влияет на память, концентрацию и внимание. Является профилактикой развития болезни Альцгеймера, слабоумия.Полезен для женского организма, нормализует менструальный цикл.Используется при наличии патологий:





Особенности усвоения витамина

анемиях различного генеза;повреждениях костей и суставов;полиневрите;лучевой болезни;псориатической патологии;гепатите острого и хронического течения;циррозе печени;гастрите хронического течения;панкреатите с нарушением секреции.Влияет на нормализацию артериального давления.Вещество должно вступить в соединение с кальцием. Таким образом он окажет максимальную эффективность.На качество усвоения влияет нормальная работа гормонов щитовидной железы.Для более успешного всасывания, соединение рекомендуется принимать совместно с витамином В6.

Вредные эффекты соединения

Негативные эффекты появляются только в случае передозировки веществом. Могут развиться аллергические проявления различной степени тяжести.При индивидуальной непереносимости могут возникать симптомы передозировки в виде:отека легких;тромбоза сосудов;застойных явлений;анафилактического шока;сыпи и покраснения кожных покровов.