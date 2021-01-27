Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа
Сегодня, 02:20 Влада Некрасова
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Об этом говорится в тексте поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
«Минпросвещения России совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ», – указано в документе.
Уточняется, что доклад на эту тему необходимо подготовить до 1 июня 2021 года.
Ответственными за выполнение данного поручения назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.
По материалам: edu.ru