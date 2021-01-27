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Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Об этом говорится в тексте поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Минпросвещения России совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ», – указано в документе.

Уточняется, что доклад на эту тему необходимо подготовить до 1 июня 2021 года.

Ответственными за выполнение данного поручения назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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