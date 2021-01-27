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Задержан экс-глава подразделения ФСКН, организовавший сеть нарколабораторий

Задержан экс-глава подразделения ФСКН, организовавший сеть нарколабораторий

В Ивановской области задержали бывшего главу одного из подразделений московского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Борец с наркотиками организовал сеть нарколабораторий, в которых заставлял трудиться мигрантов.

Для распространения наркотиков, отмечается в заявлении регионального УФСБ, применялась машина со спецсигналами и форма со знаками отличий Федеральной службы безопасности. Преступное сообщество работало в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области.

Всего по делу задержаны 16 человек, включая главу одного из местных органов самоуправления, из них 14 помещены под стражу. В лабораториях было найдено почти 60 кг наркотиков и свыше 10 тонн раствора для их приготовления. Фигурантам грозят пожизненные сроки, учитывая объемы производства и реализации, а также множество отягчающих обстоятельств.

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По материалам: uposters.ru

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