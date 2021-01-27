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Знаки Зодиака, которых ждет удача в феврале 2021 года

Знаки Зодиака, которых ждет удача в феврале 2021 года

Февраль 2021 года обещает быть непростым временем для каждого из нас. Астрологи рассказали, представителям каких Знаков Зодиака повезет больше, чем другим.


Очень часто нам мешают быть удачливыми наши собственные мысли. Старайтесь думать о чем-то позитивном и избавляться от негативных мыслей. Это поможет вам стать более успешными в любой из сфер жизни, даже если астрологические прогнозы не сулят ничего хорошего.

Овен

Овнам повезет в работе и в финансовой сфере. Этим людям стоит как можно больше времени посвящать делам, покупкам, решению финансовых проблем. Можно также отправляться в командировки, менять обстановку. Это очень удачное время для разработки новых концепций, продвижения новых идей. Творческим Овнам удастся найти возможность решить привычные проблемы новым способом. Они могут рассчитывать на повышение и на продвижение по карьерной лестнице. Не стоит зарабатывать уважение хитростью. Нужно просто хорошо делать свое дело и не лениться.

Телец

У Тельцов будет возможность изменить свою любовную жизнь. Их ждет очень много удачи в амурной сфере, потому что Венера, их главный покровитель, будет в сильной позиции весь месяц. Данная планета ведает энергетическими запасами Тельцов и любовной удачей. Это значит, что можно начинать активно знакомиться, флиртовать, ходить на свидания. Вселенная поможет Тельцам встретить кого-то не просто приятного и красивого, но и отлично совместимого с ними в духовном плане. Пришла пора борьбы с одиночеством. Всем, кто уже в отношениях, полезно будет находиться рядом со второй половинкой.


Дева

Девам нужно сфокусироваться на домашних делах. Это очень удачное время для преобразования своего жилища. Можно начинать делать ремонт, совершать переезд, покупать новый дом или квартиру. Самое главное — в начале месяца сделать уборку по правилам фэн-шуй. Также очень полезно будет совершить перестановку мебели: это очень позитивно скажется на энергетике. Также эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что дома Девам будет лучше работаться, поэтому очень повезет фрилансерам и тем, кто работает удаленно.

Весы

Весы смогут научиться чему-то новому. Звезды и планеты сейчас в идеальном положении для того, чтобы заниматься борьбой с вредными привычками и вырабатывать новые позитивные привычки. Например, в феврале можно начать посещать спортзал, бегать, заниматься на тренажере дома, правильно питаться. Ночные светила помогут Весам стать крепче физически и духовно. Это идеальное время для медитаций, молитв и других практик. Это время, в которое необходимо действовать и не бояться изменений, потому что любые из них окажутся очень благоприятными. Также февраль идеален для обучения и получения новых знаний.

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По материалам: dailyhoro.ru

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