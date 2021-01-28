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4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в феврале 2021 года

4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в феврале 2021 года

Февраль будет интересным и необычным месяцем. В этот период произойдет много астрологических событий, которые благотворно скажутся на финансовой жизни некоторых Знаков Зодиака. Астрологи рассказали, о каких Знаках идет речь.


Богатство и достаток во многом определяются не планетами, а нашим собственным мышлением. Именно поэтому всем без исключения стоит бороться с негативными финансовыми программами. В этом вам помогут советы экспертов о том, как запрограммировать энергетику на успех.

Овен

Овны смогут разбогатеть, но для этого им придется проявлять максимум активности. Можно и даже нужно начинать новые дела на работе, продвигать новые идеи. Также полезно будет совершать покупки, вкладывать деньги в собственное развитие, в расширение бизнеса, в получение знаний. Овнам можно без опаски менять работу. Дело в том, что наступает очень благоприятное время для поиска наилучших условий. Людям будет свойственно стремиться к чему-то более приятному и полезному. 

Дева

У Дев появится много новых знакомств. Это значит, что необходимо будет как можно активнее общаться и впитывать советы и жизненный опыт тех, с кем их столкнет судьба. Не исключено, что кто-то из окружения на работе или дома сможет подать Девам очень хорошую идею, касающуюся развития бизнеса или продвижения по службе. Астрологи считают, что даже самая дикая и нереальная на первый взгляд идея может легко оказаться спасением в сложной ситуации. Девам стоит быть внимательнее, тогда им удастся выйти победителями из любой передряги и существенно повысить доходы.


Весы

Весы смогут превзойти самих себя. В феврале их ожидает мощный всплеск созидательной энергии, посланной Венерой — их главным покровителем. Это значит, что Весы станут более энергичными. Планета будет находиться в Водолее до 24 февраля включительно. Это значит, что до этого момента будет больше всего везти работникам сферы науки и высоких технологий, а также всем, чья работа подразумевает взаимодействие с компьютером. С 25 февраля Венера перейдет в Знак Рыб, поэтому в последние несколько дней февраля большая финансовая удача последует за представителями творческих профессий.

Рыбы

У Рыб в феврале усилится интуиция. За это стоит сказать спасибо Венере, которая окажется в очень благоприятном положении. Ретроградный Меркурий практически не повлияет на Рыб. Наоборот, из-за его ретроградности он может потерять часть негативного воздействия. Словом, Рыбам несказанно повезет. Очень важно использовать этот момент с выгодой для себя, ведь под лежачий камень вода, как известно, не течет. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют не ждать у моря погоды, потому что любую возможность могут украсть соперники.

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По материалам: dailyhoro.ru

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