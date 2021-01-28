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Акция «Добрая суббота» будет посвящена информированию о вакцинации

Акция «Добрая суббота» будет посвящена информированию о вакцинации

30 января в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» состоится традиционная «Добрая суббота», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Ребята присоединятся к проекту Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе по информированию граждан о вакцинации от коронавирусной инфекции: примут участие во флешмобе «Мы вместе с заботой» и в поэтическом марафоне «Подружись с антителами».

31 января школьники и их родители в рамках акции «Воскресенье с семьёй» смогут присоединиться к волонтёрам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и доставить продукты своим родственникам или пожилым соседям.

Фото и видеоматериалы проведённых мероприятий школьники смогут опубликовать в своих социальных сетях и сообществе конкурса «Большая перемена» с хештегами #ДобраяСуббота и #БольшаяПеремена.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проходит при поддержке Минпросвещения России.

В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

# Общество
По материалам: edu.ru

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