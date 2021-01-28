Астрологические тенденции февраля 2021 года: коротко о главных событиях месяца

Вадим Карасев

В феврале будет много важных астрологических событий, о которых стоит помнить. Василиса Володина выделила самые главные из них и рассказала, к чему они приведут.

На своей странице в социальных сетях астролог написала о том, что февраль будет насыщенным событиями месяцем, в который могут начаться крупные изменения. Это важное время для экономических и политических преобразований во всем мире.

Квадрат Сатурна и Урана

Этот аспект произойдет 17 февраля. Начиная с середины месяца можно будет ожидать государственные перевороты и другие глобальные изменения политического характера. Учитывая текущую обстановку, маятник добра и зла может качнуться в любую сторону. Что произойдет, к сожалению, не известно. Остается лишь ждать.

С другой стороны, у глобальных изменений могут найтись свои противники. Они активизируются благодаря пребыванию Урана в Тельце. Это не самая утешительная новость, потому что это значит, что месяц будет очень динамичным и неустойчивым.

Не исключено, что введутся новые налоги, исчезнет прогресс. Люди будут заняты выяснением отношений, а не созданием лучших условий. Нужно быть осторожнее, выбирая сторону в конфликтных ситуациях.

Ретроградность Меркурия

Началось ретроградное движение планеты еще в конце января. В целом оно будет негативно влиять на людей. Стоит приостановить покупки и повысить уровень ответственности и внимания.

До 21 февраля получаемая нами информация может быть неточной. Большие проблемы могут коснуться любви, отношений, работы. Не нужно торопиться, чтобы не наломать дров.

Перегруз Знака Водолея

Много ночных светил будет находиться в этом Знаке. Последствия окажутся не самыми лучшими. Поток информации окажется очень мощным, но не все новости будут отражать суть событий.

Василиса Володина считает, что в интернете очень скоро можно будет ожидать ужесточения запретов. В феврале мы увидим первые ограничения. В такое время выигрывают только те, кто не забывает о важных делах. Не стоит отклоняться от заданного ранее ритма. Продолжайте работать и жить так, как жили. В таком случае беды обойдут вас стороной.