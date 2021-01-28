Билл Гейтс предложил метод борьбы с будущими пандемиями

Лидия Мартынова

Основатель Microsoft предложил план по противодействию новым эпидемиям, которые могут возникнуть в будущем. Для этого он предлагает создать глобальную систему выявления опасных инфекций и подготовки резерва медиков, готовых для борьбы на передовой.Согласно плану Гейтса, еженедельно необходимо тестировать до 1,5 миллиардов людей. По мнению миллиардера, чтобы избежать глобальной катастрофы вроде пандемии коронавируса, готовность к вспышкам новых инфекций нужно воспринимать как оборону на случай войны.Человечество не было готово к пандемии коронавируса, поэтому в следующий раз нужно готовиться лучше. Гейтс предлагает создать «мегадиагностични платформы», которые будут способны еженедельно тестировать не менее 20% населения мира на наличие инфекций, которые могут вызвать новую пандемию. Поддержка такой структуры будет очень дорогой, но это оправдано - учитывая 28 триллионов долларов убытков из-за коронавируса.Читайте GogetNews в социальной сети TelegramМиллиардер настаивает на создании резерва из трех тысяч врачей, которые будут готовы к немедленной борьбе с новыми инфекциями. А это будет стоить десятки миллиардов долларов ежегодно. «Мир должен потратить миллиарды, чтобы сэкономить триллионы», - убежден Гейтс.По его словам, успех мРНК-вакцин от коронавируса открывает перспективы создания эффективных препаратов против ВИЧ, туберкулеза и малярии уже в ближайшие пять лет.