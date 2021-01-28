Бизнесменов посадят в «регуляторные песочницы»

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

В России начинают действовать экспериментальные правовые режимы для цифровых инноваций, в рамках которых предпринимателям дадут особые льготы. Всё это поможет снизить издержки для бизнеса, занятого производством передовых продуктов и услуг, а также ускорить внедрение самих инноваций в обычную жизнь. Закон о «регуляторных песочницах» вступает в силу 28 января.

В условиях особого правового режима можно развивать инновации в сфере медицины, транспорта (в том числе проектировать беспилотники), сельского хозяйства, финансового сектора, дистанционной торговли, строительства и ремонта, государственных услуг, промышленности и других направлений, которые определит Правительство. Под инновацией понимается не только новый или существенно улучшенный продукт или услуга, но также способ продажи или организации рабочего процесса.

В рамках экспериментального правового режима регионам можно временно отменять действующие требования или запреты в цифровой сфере, включая федеральные. Срок действия особых норм права для участников «песочницы» не может превышать три года. Как правило, такой правовой режим должен касаться только конкретных организаций на определённой территории.

В России создадут реестр правовых режимов в области цифровых инноваций

Эксперимент добровольный, в нём могут участвовать органы власти, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предложить установление особого правового режима может компания, не имеющая долгов по уплате налогов и сборов, а также связей с иностранными государствами. Руководство такой компании не может иметь судимость, а сама компания — находиться в процессе ликвидации или банкротства.

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