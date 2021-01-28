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Более 50 директоров школ из Челябинска прошли обучение в Москве

Более 50 директоров школ из Челябинска прошли обучение в Москве

Более 50 директоров школ из Челябинска прошли обучение с помощью цифрового симулятора «Управленческий тренажер» Московского центра развития кадрового потенциала образования, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Они прошли повышение квалификации по новой программе «Подготовка и принятие управленческих решений: стратегия в цифрах» в рамках проекта «Взаимообучение городов».

Уточняется, что вместе с тренерами центра слушатели курса работали в группах, разбирая практические кейсы и разрабатывая стратегию развития школы, а также познакомились с условиями, созданными в Москве, для поддержки и развития способностей и талантов каждого ребенка. Управляя виртуальной школой на цифровом симуляторе, директора школ Челябинска смогли увидеть результаты собственных решений и действий.

Участники отметили, что работа на тренажере дает возможность учиться грамотно формулировать управленческие задачи, эффективно делегировать полномочия, а также выявлять свои ошибки и риски в процессе решения кейсов.

В настоящее время в проекте «Взаимообучение городов» приняли участие более 90 тысяч человек из 105 городов России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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