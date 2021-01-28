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Дакота Джонсон и Крис Мартин купили роскошный особняк в Малибу за 12,5 миллиона долларов

Дакота Джонсон и Крис Мартин купили роскошный особняк в Малибу за 12,5 миллиона долларов

Слухи о помолвке 31-летней Дакоты Джонсон и 43-летнего Криса Мартина, появившиеся в прессе в конце декабря, могут оказаться правдой! По крайней мере, пара, которая встречается в общей сложности около трех лет (влюбленные ненадолго расставались в 2019 году), решила съехаться.


Крис Мартин и Дакота Джонсон

Еще в октябре прошлого года влюбленные приобрели в Малибу особняк площадью 495 квадратных метров и к Новому году уже успели в него переехать. Изначально элитное жилье выставлялось на продажу за 14 миллионов долларов, а паре удалось заполучить его за 12,5 миллиона.


Дом Криса Мартина и Дакоты Джонсон


Первое общее жилище Джонсон и Мартина оформлено в осовремененном стиле кейп-код: это традиционный тип североамериканского сельского дома. В доме есть шесть спален и девять ванных комнат, гостиная оснащена камином и большими окнами, из которых открывается фантастический вид на горы и океан. Одна из комнат в доме оборудована под домашний кинотеатр. При этом в просторном жилище достаточно места для двоих детей Мартина от предыдущего брака с Гвинет Пэлтроу, которые часто гостят у отца.






На прилегающей к дому территории также построен двухэтажный гостевой дом, оборудованный игровой комнатой, гостиной, спальней и отдельной кухней. На участке также располагаются большой бассейн с гидромассажной ванной и зона отдыха с камином, секцией барбекю на свежем воздухе и баром. Дом имеет надежную систему безопасности, а его территория густо засажена деревьями, что делает его практически незаметным для назойливых папарацци.



Известно также, что Дакота Джонсон, несмотря на переезд, пока не собирается расставаться с собственной недвижимостью, которую приобрела еще в 2016 году за 3,55 миллиона долларов.


Крис Мартин и Дакота Джонсон
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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