Дочь покойной певицы Юлии Началовой рассказала о мечтах мамы: "Хотела мужчину любящего и сыночка"

Вадим Карасев

31 января певице Юлии Началовой могло бы исполниться 40 лет. Артистка скоропостижно скончалась в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности, которые стали последствием проведенной на ноге операции из-за начавшейся гангрены.

По случаю дня рождения покойной Началовой на Первом канале вышел двухсерийный выпуск передачи "Док-ток", посвященный памяти певицы. В подготовке и записи программы непосредственное участие приняли самые близкие родственники Юлии: ее родители и 14-летняя дочь Вера, которую Началова родила в браке с футболистом Евгением Алдониным.





Юлия Началова с дочерью Верой

В интервью с редакторами программы Вера со слезами на глазах вспомнила свою последнюю встречу со звездной мамой:

Седьмого марта я последний раз видела маму живой. У меня был концерт в школе. Мама не смогла пойти на этот концерт, потому что у нее очень болела нога. Потом мы приехали с бабушкой и подарили маме цветы. Это я помню. Она мне пожелала много чего хорошего. Если бы мне сказали, что такое может быть — как предупреждение или предчувствие, — то я бы вряд ли поверила.





Вера Алдонина

Вера рассказала, что они с мамой хотели поехать в путешествие по США: девочка вспомнила, как они обсуждали эту поездку при совместном просмотре рождественского фильма "Один дома".

Дочь покойной звезды также рассказала о самых сокровенных мечтах своей мамы, которые она вносила в свою карту желаний. Так, Началова мечтала встретить на своем пути любящего мужчину и еще раз стать мамой.





У нее был плакат желаний, и там она писала в настоящем времени, допустим: "Я имею хороший дом". Она очень хотела позитива, чтобы у нее было больше концертов, программ. Чтобы был мужчина любящий. Очень она хотела красивую виллу. Она хотела еще сыночка, наверное,

— рассказала Вера Алдонина, которая после смерти мамы по собственному желанию осталась жить с дедушкой и бабушкой, но при этом часто гостит у папы и его новой семьи.





К слову, недавно издание Super сообщило о тайном ребенке Юлии Началовой, который якобы появился на свет уже после ее смерти. По слухам, отцом сына певицы стал ее последний возлюбленный Вячеслав Кудря: по информации издания, он использовал биоматериал певицы, который она сдавала при жизни в надежде еще раз стать мамой, а выносила малыша суррогатная мать.





Вячеслав Кудря и Юлия Началова

Сам Кудря подтвердил, что у него действительно подрастает сын, однако не стал напрямую рассказывать, кто именно является его биологической матерью.

Я не знаю, что пишут СМИ, к сожалению. У меня очень много работы, которой я занят,

— сказал Вячеслав в беседе с журналистами передачи "Ты не поверишь!".







