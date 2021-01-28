Две школы Томска станут участниками проекта «Доброшкола»

Алексей Вольцев

В рамках проекта «Доброшкола» нацпроекта «Образование» в 2021 году будет обновлена материально-техническая база в двух школах города Томска: в основной общеобразовательной школе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 и в школе-интернате для обучающихся с нарушениями слуха. Об этом сообщает пресс-служба Департамента общего образования региона.

В настоящее время в школе № 39 обучается 239 школьников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 223 ребенка-инвалида, в школе-интернате для обучающихся с нарушениями слуха – 132 ребенка, все дети имеют статус инвалида детства по слуху .

На обновление материально-технической базы двух учреждений в рамках проекта «Доброшкола» в 2021 году предусмотрено выделение более 20 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Проект «Доброшкола» направлен на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Основная задача реализации проекта – обновление оборудования, оснащение помещений, мастерских для реализации предметной области «Технология» и внедрения современных программ профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям.