Джинсы свободного кроя: учимся носить модный фасон на примере звезд

Вадим Карасев

Джинсы скинни довольно долго оставались в тренде — даже в прошлом сезоне такой фасон можно было заметить на подиумах, но, кажется, битва с возвращающимися нулевыми все-таки проиграна. Прошлой осенью в моду вернулись джинсы свободной посадки, а также джинсы клеш, и все внимание переключилось на них. Доказательство тому, что такой фасон снова актуален, — звездный выбор. На примере знаменитостей и разбираем, как носить свободные джинсы.

Если каждый новый тренд хочется испытать на максимуме, то можно смело присматриваться к непропорционально широким джинсам. Да, скорее всего, это будет инвестиция на пару сезонов, зато можно будет передать детям — через пару десятилетий мода на свободные силуэты наверняка вернется снова. Пусть порадуются винтажной вещи, как в прошлых сезонах радовались мы, найдя мамину кожаную куртку из 90-х.





Кэти ХолмсХейли Бибер

Повысить модный градус можно, если выбрать модели с заниженной талией, например, как у Хейли Бибер. Такие джинсы можно носить с кроп-топом, чтобы полностью воссоздать атмосферу нулевых. Но остановить выбор можно и на джинсах с классической посадкой, как у Кэти Холмс. Тут стоит обратить внимание на модные детали: сейчас актуальны джинсы со швом по центру брючины и элементами пэчворка.





Дуа ЛипаАдвоа Абоа





Эмили Ратажковски

Свободная посадка смотрится довольно неформально, если не сказать небрежно, поэтому, создавая образ, можно обыгрывать именно это. Акцентировать, уходя в стилистику уличной моды, и выбирать объемные пуховики или свитера — или, наоборот, стараться сбалансировать, добавляя классические "скучные" вещи вроде простой белой рубашки.









Если широкие джинсы для вас все-таки слишком смелый вариант, то выбираем базовый фасон — обычные джинсы прямого кроя. Их в свое время по достоинству оценила даже принцесса Диана, и неспроста — такой силуэт весьма универсален.

С классическим пальто или жакетом можно создать весьма сдержанный образ: яркий свитер или рубашка с принтом добавят индивидуальности, ну а белая блуза и белые кеды — незаменимые союзники для беспроигрышного варианта, когда думать над образом некогда, но хочется выглядеть непринужденно и элегантно.





Кайя ГерберРози Хантингтон-УайтлиБелла Хадид

Впрочем, оригинальными могут быть и сами джинсы, а не сопровождающие их вещи. В моде принты или контрастные вставки — вдохновляемся примерами Ирины Шейк и Лили-Роуз Депп.





Ирина ШейкЛили-Роуз Депп

Если вам ближе классика с налетом стиля ретро, то выбирать стоит джинсы клеш. Настоящая мастерица таких образов — Виктория Бекхэм, которая предпочитала такой силуэт и тогда, когда все еще носили скинни. Джинсы клеш давно стали константой и в ее модных коллекциях — найти их можно и в актуальной весенне-летней линейке.





Виктория Бекхэм

Кардинально менять свой гардероб под такие джинсы явно не придется — они вполне уживутся с вашими любимыми футболками, блузками и свитерами. Но если хочется выдержать стиль ретро, то стоит носить такие джинсы с дубленкой или рубашками с характерными для 70-х яркими принтами, такими как пейсли, цветочными или геометричными паттернами.





Гвинет ПэлтроуАлекса Чанг