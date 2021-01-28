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Гахария и Зариф обсудили развитие грузино-иранских отношений

Гахария и Зариф обсудили развитие грузино-иранских отношений

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа. Они обсудили двусторонние отношения и последние события в регионе.

«В контексте двусторонних отношений были подчеркнуты укрепление торгово-экономических связей между двумя странами, усиление транзитной, транспортной коммуникации между двумя странами и использование существующего потенциала в этом плане, а также важность своевременного разрешения трудностей в этих сферах. Разговор коснулся также текущей ситуации с пандемией в обеих странах и планов на будущее», — говорится в сообщение пресс-службы премьер-министра.

Глава МИД ИРИ в очередной раз «подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии».

Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Грузию в рамках регионального рабочего визита. В тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели прошла официальная церемония встречи. Главу МИД Ирана встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, он сопровождает иранского министра в ходе его встреч в Тбилиси. Иранский дипломат также встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Кроме того, глава МИД Ирана почтил память павших «борцов за единство Грузии».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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