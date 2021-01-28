Гахария и Зариф обсудили развитие грузино-иранских отношений
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа. Они обсудили двусторонние отношения и последние события в регионе.
Глава МИД ИРИ в очередной раз «подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии».
Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Грузию в рамках регионального рабочего визита. В тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели прошла официальная церемония встречи. Главу МИД Ирана встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, он сопровождает иранского министра в ходе его встреч в Тбилиси. Иранский дипломат также встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Кроме того, глава МИД Ирана почтил память павших «борцов за единство Грузии».