Группа армянских пленных вернётся на родину из Баку

Алексей Вольцев

При посредничестве российской стороны, а также в результате усилий Службы национальной безопасности Армении, на родину возвращаются 5 армянских пленных. Об этом вице-премьер республики Тигран Авинян сообщил сегодня, 28 января, на своей странице в Facebook.

«Сегодня также 62 военнослужащих, находящихся в (азербайджанском) плену, поговорили по телефону со своими родными», — добавил Тигран Авинян.

Ожидается, что освобождённых лиц будет сопровождать командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

В Армению 28 декабря вернулись четверо армянских пленных при посредничестве России и Международного комитета Красного Креста (МККК). Первый самолёт с 44 армянскими пленными приземлился в Ереване на аэродроме «Эребуни» 14 декабря. На следующий день, 15 декабря, Азербайджан передал Армении ещё одно гражданское лицо, которое удерживалось в плену после завершения недавней войны в зоне карабахского конфликта. Вернулись те армянские граждане, факт пленения которых был подтверждён представительством МККК и Баку.

Официальные лица Армении ранее указывали, что в Азербайджане удерживаются 120 армянских военнопленных. Против 62 пленных власти крупнейшей закавказской республики возбудили уголовные дела по статье «терроризм».

Выступая 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в настоящее время военные России, Армении и Азербайджана выверяют поимённые списки для обмена военнопленными после недавней войны в зоне карабахского конфликта. «В контактах с (армянскими и азербайджанскими. — Ред.) коллегами продвигаем необходимость продолжить рассмотрение этого вопроса, чтобы его закрыть, руководствуясь принципом „всех на всех“», — сообщил тогда глава МИД РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. При содействии российских миротворцев и МККК стороны договорились провести обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих.