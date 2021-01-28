Хранившимся в запаснике музея жукам-усачам оказалось более трех тысяч лет

Вадим Карасев

Куратор Музея естественной истории в Лондоне энтомолог Макс Барклай (Max Barclay) совместно с коллегами из США установил, что двум жукам из музейного собрания около 3785 лет.

Мертвых жуков вместе с куском дерева, в котором они находились, прислал в музей в 1970-е годы фермер из Восточной Англии. Он выкопал это дерево при вспашке земли и интересовался, не являются ли найденные жуки опасными вредителями. Энтомологи определили, что это вид из рода дубовых усачей (Cerambyx), который встречается в Южной и Центральной Европе, а в Англию, как они предположили, эти жуки попали случайно, а значит, тревожиться не из-за чего. После этого кусок дерева и жуков надолго забыли в шкафу.

Лишь недавно Макс Барклай решил воспользоваться новыми технологиями, чтобы узнать, когда жили эти жуки. Дерево, где сидели жуки, представляло собой крупный кусок мореного дуба, который много лет провел на дне болота. Радиоуглеродный анализ показал, что жукам и дубу 3785 лет — куда больше, чем думали сотрудники музея.

«Эти жуки старше Тюдоров, старше римского вторжения в Британию, даже старше Римской империи. Они были живы и грызли кусок дерева, когда фараоны строили пирамиды. Это невероятно захватывающе», — признает ученый. По словам Барклая, наличие этих жуков в Англии свидетельствует, что в те времена климат Англии был несколько более мягким, чем в современную эпоху.