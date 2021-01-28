Ирина Шейк в алом кожаном плаще на прогулке с дочерью Леей: новые фото

Вадим Карасев

35-летняя Ирина Шейк продолжает демонстрировать свои модные луки во время прогулок по Нью-Йорку. Вчера она в очередной раз попала в объективы репортеров. Сначала модель отправилась по делам в центр города.





Ирина Шейк

Из дома Ирина вышла в стильном и комфортном образе: на ней были черное трикотажное платье по фигуре, кожаный плащ алого цвета Coach и грубые высокие ботинки на шнуровке. В качестве защитных мер Шейк не забыла надеть на прогулку по городу маску черного цвета. Скрываться же от повышенного внимания папарацци модели помогали бейсболка и солнцезащитные очки.









Сделав все свои дела, Ирина поспешила забрать трехлетнюю дочь Лею с подготовительных занятий. До дома Шейк, по обыкновению, везла девочку в прогулочной коляске: девочка уже давно отлично ходит, однако с коляской Ирине удается гораздо быстрее перемещаться по городу.





Ирина Шейк с дочерью Леей

Напомним, что выходные малышка Лея провела у своего 46-летнего звездного папы Брэдли Купера, который специально для встречи с ней выкроил время в плотном рабочем графике и прилетел в Нью-Йорк. В начале же недели девочка снова вернулась к маме, у которой пока гораздо больше свободного времени, чем у Купера.





Кстати, недавно близкий друг Ирины и Брэдли рассказал, как складываются их отношения после расставания. Он назвал экс-возлюбленных по-настоящему близкими людьми и признался, что они вместе делают все возможное для счастья их общей дочери.



