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Электроэнцефалограф. Особенности применения, вред и польза

Электроэнцефалограф. Особенности применения, вред и польза

Изучение головного мозга началось в 19 столетии. Тогда ученые выяснили, что структуры головного мозга могут излучать электрические сигналы. Они выяснили, что это происходит благодаря активности нервных клеток – нейронов. В 1875 году мир впервые увидел прибор, который сейчас называется электроэнцефалограф.

Содержание


1 Что такое ЭЭГ?
2 Польза применения ЭЭГ
3 В каких случаях показано выполнение ЭЭГ?
4 Особенности применения и вред от применения ЭЭГ

Что такое ЭЭГ?

На голову пациента фиксируют особые электроды. Они подключены к аппарату, который способен считывать поступающую информацию. Прибор считывает все электромагнитные импульсы, даже незначительные. При помощи программы, информация обрабатывается и выдает анализ. Показатели отклонения от нормы будут учитывать возраст и определенные дополнительные параметры. Для расшифровки информации применяют два анализа:


Спектральный. Он позволяет выявить нарушение связи между различными участками коры и полушарий головного мозга.
Когерентный. Выявляет любые даже минимальные отклонения от нормальных показателей.


Польза применения ЭЭГ


Позволяет выявить изменения на начальном этапе в незначительной степени в нейронных клетках.
Оценивает тяжесть и глубину патологического состояния в головном мозге.
Позволяет определить локализацию и точное расположение пораженного участка.
Дает возможность уточнить полученные диагностические данные.
Позволяет определить эффективность лечения, при необходимости провести корректировку принимаемых препаратов.
Позволяет предупредить судорожную активность и приступы эпилепсии.
Изучает процессы, проходящие в нейронах.
Является неинвазивным и безопасным методом исследования.
Дает четкий ответ на качество функционирования головного мозга. Это является важным, когда человек находится в коме, без сознания или под наркозом.

В каких случаях показано выполнение ЭЭГ?


Назначается при травмах головы и сотрясениях головного мозга.
После оперативных вмешательств на голове. Процедура позволяет определить степень работоспособности оперированных участков.
Позволяет уточнить диагноз при наличии опухолевых и кистозных образований.
При наличии в анамнезе судорог и приступов эпилепсии.
При онемении конечностей тела, обморочных состояниях.
Нарушение биологических ритмов.
Гипертонической болезни.
Нарушение речевого и умственного развития у детей.

Особенности применения и вред от применения ЭЭГ


Данная методика не является опасной для здоровья ребенка или взрослого. Аппарат считывает информацию, которая поступает непосредственно из головного мозга самого человека. Прибор не вырабатывает электромагнитные импульсы самостоятельно.
Во время процедуры необходимо неподвижно видеть. Это может быть трудновыполнимым для ребенка.
# Интересное
По материалам: planktons

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