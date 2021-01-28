Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на премьере фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
Сегодня, 09:00 Вадим Карасев
Вчера в кинотеатре "Иллюзион" состоялась премьера фильма режиссера Ангелины Никоновой "Кто-нибудь видел мою девчонку?". Первыми посмотреть эту драматическую картину пришли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук, Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев и другие звезды.
Светлана Бондарчук
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
Анна Чиповская и Виктория Исакова
Александр Горчилин
Виктория Исакова
Нателла Крапивина
Светлана Бондарчук
Ангелина Никонова
Команда фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
По материалам: spletnik.ru