Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на премьере фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"

Вадим Карасев

Вчера в кинотеатре "Иллюзион" состоялась премьера фильма режиссера Ангелины Никоновой "Кто-нибудь видел мою девчонку?". Первыми посмотреть эту драматическую картину пришли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук, Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев и другие звезды.





Светлана Бондарчук

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов





Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская





Анна Чиповская и Виктория Исакова





Александр ГорчилинВиктория ИсаковаНателла КрапивинаСветлана БондарчукАнгелина НиконоваКоманда фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"