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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на премьере фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на премьере фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"

Вчера в кинотеатре "Иллюзион" состоялась премьера фильма режиссера Ангелины Никоновой "Кто-нибудь видел мою девчонку?". Первыми посмотреть эту драматическую картину пришли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук, Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев и другие звезды.


Светлана Бондарчук

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов


Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская


Анна Чиповская и Виктория Исакова


Александр Горчилин
Виктория Исакова
Нателла Крапивина
Светлана Бондарчук
Ангелина Никонова
Команда фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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