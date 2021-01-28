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Кабинет Министров Украины собирается пересмотреть прожиточный минимум

Кабинет Министров Украины собирается пересмотреть прожиточный минимум
Кабинет Министров сегодня на заседании утвердил законопроект по совершенствованию методологии расчета прожиточного минимума в Украине.

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что проект закона, который Кабмин внесет на рассмотрение Верховной Рады, предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне.

В частности, он должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов (минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются для лица основным источником доходов).

Лазебная отметила, что на сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения, как размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.

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В связи с этим, предлагается ввести следующие нормативы для расчета таких выплат и сборов:

базовая величина для социальных выплат на детей и базовая величина для социальных выплат населению.
Для расчета ежемесячных социальных выплат, которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии; стипендий; алиментов; компенсационных выплат, пособий по уходу, а также единовременных денежных выплат (пособий).

базовая величина для денежных платежей и взысканий.

Для расчета штрафных санкций и административных взысканий;

базовая величина для административных сборов.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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