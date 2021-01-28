Комиссия Госдумы и TikTok согласуют формат взаимодействия в ближайшее время

Алексей Вольцев

Компания TikTok выразила готовность оперативно ответить на вопросы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, заявил глава комиссии Василий Пискарев. Об этом сообщает его пресс-служба.

«С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в комиссии заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на аудиторию в России, соблюдали законодательство страны.

Соцсети активно удаляют призывы к подросткам на незаконные акции

«Соцсети и видеохостинги всё активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях, и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей», — сказал глава Комиссии.

Ранее Пискарев сообщил, что пригласил в Госдуму генерального директора ООО «ТИКТОК РУС» Сергея Соколова.

23 января в ряде городов России прошли несогласованные акции, призывы прийти на них размещались в соцсетях. В Роскомнадзоре сообщили, что за неудаление призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях будут оштрафованы TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Позднее ведомство сообщило, что соцсети начали активно удалять новые призывы на незаконные акции