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Котяков: почти 21 млрд рублей заложен на меры по восстановлению занятости

Котяков: почти 21 млрд рублей заложен на меры по восстановлению занятости

Около 21 млрд рублей заложено в программах субъектов РФ на меры по восстановлению занятости, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В целом по всем субъектам Российской Федерации в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей на меры по восстановлению занятости", — сказал министр в ходе совещания с членами правительства у президента Владимира Путина.

По словам министра, цель правительства — трудоустроить до конца 2021 года миллион россиян, что позволит вернуть страну к допандемическим показателям. Котяков добавил, что субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) выделят работодателям для трудоустройства безработных, зарегистрированных до 1 января 2021 года, мера охватит свыше 220 тыс. человек.

"Мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. <...> Программа позволит трудоустроить свыше 220 тыс. человек, и, на наш взгляд, она станет одной из самых таких емких федеральных мер прямого действия", — сказал он.

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По материалам: uposters.ru

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