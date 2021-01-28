Котяков: почти 21 млрд рублей заложен на меры по восстановлению занятости

Вадим Карасев

Около 21 млрд рублей заложено в программах субъектов РФ на меры по восстановлению занятости, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В целом по всем субъектам Российской Федерации в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей на меры по восстановлению занятости", — сказал министр в ходе совещания с членами правительства у президента Владимира Путина.

По словам министра, цель правительства — трудоустроить до конца 2021 года миллион россиян, что позволит вернуть страну к допандемическим показателям. Котяков добавил, что субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) выделят работодателям для трудоустройства безработных, зарегистрированных до 1 января 2021 года, мера охватит свыше 220 тыс. человек.

"Мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. <...> Программа позволит трудоустроить свыше 220 тыс. человек, и, на наш взгляд, она станет одной из самых таких емких федеральных мер прямого действия", — сказал он.