Крашенинников: изъятие питомцев у должников негуманно

Влада Некрасова

Законопроект, запрещающий забирать у должников их питомцев, будет способствовать более гуманному отношению к домашним животным и эмоциональному благополучию их владельцев, сказал один из авторов соответствующего документа, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Павел Крашенинников пояснил, что предлагается запретить изымать по исполнительным документам у граждан-должников домашних животных, которых не используют в предпринимательской деятельности. Поправки вносят в статью Гражданского процессуального кодекса, в которой перечислено, на что нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. В том числе, сейчас запрещено забирать у должников скот, который не используют для предпринимательства.

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Депутат отметил, что законопроект будет способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев. По его мнению, изъятие питомцев у владельцев-должников негативно сказывается и на гражданах, которые зачастую считают домашних животных членами своей семьи, и на самих животных.

Ранее соавтор законопроекта, глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал изъятие питомцев «фактически шантажом» их владельцев с целью выбить долги.

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