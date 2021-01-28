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Льготная ипотека на вторичное жилье – как получить?

В настоящее время получить ипотеку на приобретения жилья на вторичном рынке можно практически в любом финансовом учреждении и даже некоторых микрофинансовых организациях. Вопрос остается лишь в процентах по кредиту и условиях его погашения.

Берите кредит на жилье выгодно

Не стоит торопиться! Существуют государственные программы, рассчитанные на приобретения жилья, как в новостройках, так и на вторичном рынке. Все эти программы льготные, благодаря чему кредитор получает существенную скидку в виде снижения процентов по ипотеке и увеличению сроков её погашения. Достаточно перейти по ссылке, чтобы просмотреть более детальную информацию по данному вопросу.

Давайте более детально рассмотрим условия, при которых можно получить эту льготную ипотеку на приобретения жилья. Всего есть две основные программы.

Сельская ипотека

Программа предоставляет возможность обзавестись собственным жилым домом, квартирой или земельный участком в небольшом населенном пункте (до 30 000 чел.) на особо выгодных условиях.

Ставка по такой ипотеке составит от 0,1 до 3,0% годовых (зависит от типа жилья и его изначальной стоимости). При этом заемщик должен будет внести обязательный аванс в размере 10% стоимости, после чего может рассчитывать на ипотечный кредит до 5 миллионов рублей. Сроки погашения более чем лояльные – 25 лет.

Дальнейшие требования такие же, как и во всех крупных банках – возраст от 18 (реже 25) лет, обязательное наличие паспорта и прописки на территории России, постоянная работа и стабильная заработная плата.

Дальневосточная ипотека

Довольно глобальная программа, которая рассчитана на максимально быстрое освоение Дальневосточного региона. То есть, чтобы люди переселялись на необжитые территории, тем самым «поднимая целину». Тем не менее, это отличный шанс получить хорошее жилье в кредит под минимальные проценты, которые не превышают 2% годовых.

Однако и сумма кредита тут будет немного больше – 6 миллионов рублей, но лишь при обязательном авансе в 15% от стоимости недвижимости. Срок погашения ипотеки составляет 20 лет.

Программа позволяет приобрести недвижимость, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, с единственной оговоркой, – квартиру можно будет получить только на территории Магаданской или Чукотской области. Условия для заемщика аналогичны предыдущему пункту.

Больше информации о льготной ипотеке вы сможете найти на страницах информационного издания «БНК» по адресу bnkomi.ru.

# Недвижимость

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