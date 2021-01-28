Лунный день сегодня 28 января 2021 года

Вадим Карасев

Луна постоянно меняет свое положение. Это происходит раз в несколько дней. Сегодня произойдет очередной переход, поэтому день будет крайне важным. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы не попасть впросак.

В этот день воздух будет заряжен отрицательной энергетикой. Можно легко поддаться искушению, встретить на своем пути проблемы. Не исключено, что вы столкнетесь с людьми или событиями, которые отрицательно повлияют на вашу энергетику. В связи с эти астрологи советуют ознакомиться с бытовыми секретами, которые помогут быстро восстановить биополе.

Фаза Луны: это день Полнолуния во Льве. 16 лунный день пройдет под управлением стихии Огня, поэтому будьте предельно осторожными и не бросайте слов на ветер. Старайтесь экономить деньги и силы.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

экономия сил;уединение;спокойствие;духовные практики;своевременный отдых.дорогостоящие покупки;ссоры;переутомления.

Магнитные бури 28 января: магнитных бурь не ожидается. Солнце в течение нескольких предыдущих дней было спокойным.

Домашние дела по лунному календарю

Старайтесь быть дома, если есть такая возможность. В родных стенах будет проще всего пережить все невзгоды, посылаемые Луной. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют не прибегать к магии: не совершать сегодня никаких обрядов, не привораживать и не делать отвороты. Все это может крайне отрицательно сказаться на вашей энергетике.

Что надеть в этот четверг

Из одежды лучше выбрать что-то максимально сдержанное. Не обязательно одеваться неприметно, серо и уныло. Просто не нужно выбирать провокационный стиль с большим обилием ярких цветов. Постарайтесь одеться со вкусом, но не вызывающе.

В такой день, как этот, очень полезными станут камни-обереги. Самым действенным окажется аквамарин, который очень хорошо блокирует стихию Огня. Также удачным выбором станет аметист или лунный камень. Дополнить образ помогут украшения из мельхиора, керамики, дерева.

Финансы и работа в это Полнолуние

Новая идея, внезапно пришедшая к вам в голову, может принести немалые проблемы. Сегодня будут умело расставлять свои сети враги и недоброжелатели. Старайтесь никому не рассказывать о том, что у вас на уме и в планах. Это может быть опасно. Кто-то может попробовать вставить палки вам в колеса.





Само собой, в такое опасное Полнолуние лучше не давать обещаний на работе, не оформлять кредитов, не давать деньги в долг и не совершать крупных покупок. Это чревато большими проблемами. Посвятите себя работе, спокойно занимайтесь обязанностями и не переносите ничего на потом.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Чтобы легко перенести все проблемы и тяготы этого дня, придется экономить силы. Останьтесь в одиночестве, посвятите время очистке души от негативных мыслей. Попробуйте после трудного рабочего дня воспользоваться медитациями на восстановление энергетики. День благоприятен для отдыха в уединении, прогулок. Судьба благоволит одиночкам и осмотрительным людям.

Любовь и отношения 28 января

Люди в 16 лунный день будут оказывать друг на друга негативное влияние. Лучше сегодня ни с кем не знакомиться, потому что есть возможность попасть под отрицательное влияние нового для вас человека. Особенно следует избегать людей, которые постоянно лгут или сплетничают.

Сегодня рекомендуется тщательно обдумывать свои слова и поступки. В отношениях с близкими или второй половинкой это поможет не наломать дров. Одно неверное слово может породить шквал негативных эмоций и создать конфликт, который легко приведет к разрыву. Не будьте гордыми и эгоистичными по отношению к тем, кого любите.