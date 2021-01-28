Мария Ивакова о заявлении Никиты Ефремова про неготовность к браку с ней: "Все случится вовремя"

Вадим Карасев

На днях вышел новый выпуск YouTube-шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!", главным героем которого стал 32-летний Никита Ефремов. В беседе с ведущей он рассказал не только о своей реакции на смертельное ДТП, виновником которого стал его отец Михаил Ефремов, но и поделился некоторыми подробностями своей личной жизни.

Так, на вопрос Ксении, собирается ли он жениться на своей 34-летней девушке Марии Иваковой, с которой встречается уже больше года, Никита признался, что пока не готов к такому серьезному шагу. Ефремов уточнил, что вопрос о женитьбе для него непростой, и он уже некоторое время прорабатывает его со своим психотерапевтом, причем Маша в курсе их сессий.





Никита Ефремов и Мария Ивакова

Сегодня заявление Никиты Ефремова о неготовности к браку прокомментировала и сама Маша. В ходе серии вопросов и ответов в сторис один из подписчиков поинтересовался у Иваковой, не обидели ли ее слова бойфренда, сказанные в интервью. На этот вопрос он получил исчерпывающий ответ:

Никита честен со мной и с собой, и это круто. Все случится вовремя и во благо, я живу с такой установкой. Меня скорее задевает, что у нас принято задавать такие бестактные вопросы. Более того, каждый второй вопрос от подписчиков: "Когда замуж и когда родишь?". Пожалуйста, хватит сортировать людей на категории замужних, одиноких, бездетных и т. д. Это все осталось в прошлом веке. Освободив себя от стереотипов, можно жить счастливее.





Кто-то из подписчиков также поинтересовался, как Маша относится к психотерапевту Никиты и не считает ли его "третьим лишним" в их отношениях. Ивакова призналась, что ей, напротив, очень нравится ходить вместе с Никитой на совместные сессии к врачу, и посоветовала следовать их примеру всем парам, которые проходят сложный этап в своих отношениях.





Напомним, что Никита Ефремов и Мария Ивакова впервые открыто заявили о своем романе прошлым летом и осенью того же года вышли в свет как пара. И у Никиты, и у Маши уже есть опыт семейной жизни. Ефремов был женат на актрисе Яне Гладких, а Ивакова состояла в браке с миллиардером Эрнестом Рудяком. Примечательно, что оба этих брака продлились всего около года.



