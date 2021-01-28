МИД Белоруссии: Мы понимаем роль США в мире
Белоруссия в ближайшее время планирует определиться с кандидатурой посла в США. Об этом сегодня, 27 января, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
При этом Макей подчеркнул, что Минск заинтересован в том, чтобы «иметь такой важный канал связи, как наличие послов в обоих государствах».
По словам главы белорусского МИДа, Минск обратил внимание на то, что с приходом новой администрации США появились некоторые позитивные моменты в сфере безопасности.
Вместе с тем, Владимир Макей заметил, что Белоруссия и США несколько по-разному воспринимают приоритеты сотрудничества.
В то же время глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Минске критично относятся к некоторым действиям послов стран Запада в республике.
По словам министра, представители дипломатических учреждений, аккредитованных в Белоруссии и ранее «в период обострения… насаждения так называемой демократии не только призывали к участию в каких-то акциях, но и сами участвовали в них».
Напомним, после президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года, отношения между Минском и странами Запада резко ухудшились. ЕС и США ввели ряд санкций в отношении республики. Несмотря на это Минск и Вашингтон не отказываются от запланированного обмена послами. Назначенный Белоруссией ранее на эту должность замминистра иностранных дел Олег Кравченко не успел уехать в США, так как скоропостижно скончался в декабре 2020 года. Послом США в Минске должна стать Джули Фишер, которая ранее являлась временным поверенным в делах США в РФ, курировала в Госдепе тематику, связанную с ЕС и Западной Европой. Пока дата ее прибытия в Минск не называется.