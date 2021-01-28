МИД Белоруссии: Мы понимаем роль США в мире

Лидия Мартынова

Белоруссия в ближайшее время планирует определиться с кандидатурой посла в США. Об этом сегодня, 27 января, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Сейчас мы работаем над кандидатурой нового посла. Несколько кандидатур уже есть. Будем докладывать наши предложения главе государства. Думаю, что в ближайшее время мы определимся с кандидатурой», — сказал он.

При этом Макей подчеркнул, что Минск заинтересован в том, чтобы «иметь такой важный канал связи, как наличие послов в обоих государствах».

«Мы заинтересованы в прибытии американского посла в Белоруссии, заинтересованы, чтобы как можно быстрее наш посол был направлен в США», — подчеркнул белорусский министр.

По словам главы белорусского МИДа, Минск обратил внимание на то, что с приходом новой администрации США появились некоторые позитивные моменты в сфере безопасности.

«Я имею в виду, в первую очередь, контакты между Россией и США по договору о стратегических наступательных вооружениях, ведется разговор по договору по открытому небу. Все это внушает осторожный определенный оптимизм. Мы поддерживаем подобного рода усилия, которые будут способствовать большей стабильности и безопасности», — заявил он и добавил, что «мы всегда говорили, что нацелены на равноправное, плодотворное, тесное и конструктивное взаимодействие с США», так как «мы понимаем, какую роль играют Соединенные Штаты в мире».

Вместе с тем, Владимир Макей заметил, что Белоруссия и США несколько по-разному воспринимают приоритеты сотрудничества.

«С учетом того, что некоторые наши западные партнеры не объективно оценивают происходящие в Белоруссии процессы, мы не исключаем, что могут быть определенные трудности в выстраивании нормальных взаимоотношений с США», — заявил он.

В то же время глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Минске критично относятся к некоторым действиям послов стран Запада в республике.

«Мы и сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию, посты конкретной антигосударственной направленности. Мы пока не реагируем на эти факты, но мы отслеживаем их. Будьте уверены, что мы дадим очень конкретную, предметную и жёсткую оценку такого рода фактам», — сказал Макей.

По словам министра, представители дипломатических учреждений, аккредитованных в Белоруссии и ранее «в период обострения… насаждения так называемой демократии не только призывали к участию в каких-то акциях, но и сами участвовали в них».

«Естественно, мы вынуждены были реагировать на подобные факты очень жестко, и так будет и впредь», — пообещал он.

Напомним, после президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года, отношения между Минском и странами Запада резко ухудшились. ЕС и США ввели ряд санкций в отношении республики. Несмотря на это Минск и Вашингтон не отказываются от запланированного обмена послами. Назначенный Белоруссией ранее на эту должность замминистра иностранных дел Олег Кравченко не успел уехать в США, так как скоропостижно скончался в декабре 2020 года. Послом США в Минске должна стать Джули Фишер, которая ранее являлась временным поверенным в делах США в РФ, курировала в Госдепе тематику, связанную с ЕС и Западной Европой. Пока дата ее прибытия в Минск не называется.