«Мифу о „жертвах Дрездена“ необходимо положить конец» — акция левых в ФРГ
В Германии левые активисты распылили на мемориале погибшим при бомбардировке Дрездена немцам надпись «Германия и Дрезден: не жертвы, а преступники!». Акция приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста.
Накануне ночью на территории дрезденского кладбища «Хайдфридхоф» появилась внушительная надпись на мемориале, посвященном жителям Дрездена, погибшим при бомбардировке авиации антигитлеровской коалиции 75 лет назад. Ответственность за акцию взяла левая организация «Индимедиа». В распространённом на одноимённом портале заявлении говорится:
Левые отметили, что «Дрезденская стела» находится в одном ряду со «Стелой Освенцима», расположение которых символизирует равный статус обоих событий.
ИА Newstes напоминает, что в феврале 2020 года в Дрездене немецкие общественники сожгли и выбросили на помойку венки, которые были возложены чиновниками в 75-ю годовщину бомбёжки Дрездена. Антифашисты написали на памятниках такой же лозунг: «Не жертвы, а преступники!»
Также отметим двойные стандарты официальной власти Германии. Когда левые силы в стране нападают на представителей оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», то системные СМИ именуют их «левыми активистами». Когда же эти же левые посягают на общественно-политический консенсус Германии (который гласит, что во Второй мировой войне виноваты военный преступник Гитлер и верхушка НСДАП, а «мирные немцы» ни при чём), то в прессе сразу же звучат ярлыки «леворадикалы» и «левые экстремисты».