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«Мифу о „жертвах Дрездена“ необходимо положить конец» — акция левых в ФРГ

«Мифу о „жертвах Дрездена“ необходимо положить конец» — акция левых в ФРГ

В Германии левые активисты распылили на мемориале погибшим при бомбардировке Дрездена немцам надпись «Германия и Дрезден: не жертвы, а преступники!». Акция приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Накануне ночью на территории дрезденского кладбища «Хайдфридхоф» появилась внушительная надпись на мемориале, посвященном жителям Дрездена, погибшим при бомбардировке авиации антигитлеровской коалиции 75 лет назад. Ответственность за акцию взяла левая организация «Индимедиа». В распространённом на одноимённом портале заявлении говорится:

«По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и в связи с приближающимся празднованием 13 февраля (в этот день в 1945 году британские и американские ВВС нанесли авиаудар по Дрездену. — ИА Newstes) мы изменили дизайн большой мемориальной доски о бомбардировке Дрездена, чтобы радикально и на практике подвергнуть критике эту память. На мемориале мы распылили лозунг „Германия и Дрезден: не жертвы, а преступники!“. Наша критика дрезденского ознаменования эпохи нацизма носит фундаментальный характер и основана на том факте, что вся постановка в Дрездене основана сначала на изобретении, а затем на поддержании мифа о „жертвах“, высмеивающего реальные жертвы нацистской эпохи».

Левые отметили, что «Дрезденская стела» находится в одном ряду со «Стелой Освенцима», расположение которых символизирует равный статус обоих событий.

«Мы хотим привлечь внимание к тому факту, что „Хайдфридхоф“, в том виде, в котором он в настоящее время используется как место памяти, представляет собой историческую ревизионистскую постановку, которая издевается над жертвами немецкого варварства, помещая их в ряд со своими убийцами. Поэтому мы хотим использовать празднование Международного дня памяти жертв Холокоста для радикальной критики дрезденской памяти в целом и „Хайдфридхофа“ в частности. Мифу о „жертвах Дрездена“ необходимо положить конец, чтобы достойно увековечить память о жертвах Холокоста», — сказано в воззвании «Интермедиа».

ИА Newstes напоминает, что в феврале 2020 года в Дрездене немецкие общественники сожгли и выбросили на помойку венки, которые были возложены чиновниками в 75-ю годовщину бомбёжки Дрездена. Антифашисты написали на памятниках такой же лозунг: «Не жертвы, а преступники!»

Также отметим двойные стандарты официальной власти Германии. Когда левые силы в стране нападают на представителей оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», то системные СМИ именуют их «левыми активистами». Когда же эти же левые посягают на общественно-политический консенсус Германии (который гласит, что во Второй мировой войне виноваты военный преступник Гитлер и верхушка НСДАП, а «мирные немцы» ни при чём), то в прессе сразу же звучат ярлыки «леворадикалы» и «левые экстремисты».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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