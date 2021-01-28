Модернизация формата Ukrainian Gaming Week

Влада Некрасова

Проанализировав запросы гемблинг-сообщества и приняв во внимание интересы всех заинтересованных сторон, компания Smile-Expo решила изменить формат игорного ивента Ukrainian Gaming Week 2021 и вместо одного отраслевого мероприятия провести два –Конференция UGW: о программе, особенностях и топ-спикерахКогда: 24 февраля 2021 годаГде: Киев, Premier Palace HotelКонференция UGW – это уникальная площадка для обмена знаниями в вопросах запуска, развития и становления украинского рынка азартных игр. Гостей ивента ожидают информативные доклады, панельная дискуссия и продуктивный нетворкинг. Спикерами станут представители государственных органов власти, члены профильных ассоциаций, украинские и зарубежные специалисты разного профиля.На мероприятии выступят:• Иван Рудый – председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.• Тарас Тарасенко – народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа».• Марьян Заблоцкий – депутат Верховной Рады, представитель фракции «Слуга народа».• Илья Мачавариани – старший партнер консалтингового агентства «4Н».• Антон Кучухидзе – глава Гемблинг-ассоциации Украины.Эксперты проанализируют основные положения закона о регулировании игорной деятельности в Украине, расскажут о требованиях к рекламе гемблинг-заведений и обсудят перспективы развития отрасли. Отдельно специалисты представят антикризисную стратегию для букмекеров, объяснят, как сформировать положительный имидж игорного бизнеса среди населения, а также раскроют другие актуальные темы.Полный список спикеров и темы их докладов – на официальном сайте.Выставка Ukrainian Gaming Week 2021: актуальные даты и программаВ условиях пандемии COVID-19 для предупреждения распространения коронавирусной инфекции карантинные ограничения вводят в разных уголках мира: Великобритании, Франции, Италии, Нидерландах, Дании, Бельгии и т. д. В некоторых странах устанавливают ужесточенные требования к пересечению государственной границы.Выставка Ukrainian Gaming Week 2021 станет крупнейшим после легализации игорного бизнеса отраслевым ивентом, который объединит лидеров мирового рынка азартных развлечений. Однако из-за карантинных ограничений у иностранных участников и гостей могут возникнуть трудности при совершении международных поездок. В связи с этим у них не будет возможности приехать в Украину в ранее анонсированные для выставки даты, что сделает невозможным проведение мероприятия в запланированном масштабе.С учетом сложившихся обстоятельств организатор Ukrainian Gaming Week – международная компания Smile-Expo – принял решение перенести отраслевое мероприятие на весну 2021 года.Новые даты проведения выставки: 23-24 марта.Место проведения: KyivExpoPlaza.Благодаря переносу ивента на более поздний срок и выбору новой локации к мероприятию сможет присоединиться еще больше участников и гостей.Что ожидает посетителей выставки?В программе Ukrainian Gaming Week 2021 – двухдневная выставка, открытый лекторий, награждение лауреатов UGW Awards и вечеринка.На мероприятии представят передовые продукты и услуги для индустрии азартных игр. Экспонентами станут украинские и международные компании. Среди них производители оборудования, разработчики ПО, платежные агрегаторы, партнерские программы и др.На открытом лектории гемблинг-эксперты обсудят актуальные для индустрии вопросы, разберут практические кейсы и презентуют новые продукты.В первый день мероприятия, 23 марта, состоится вручение премии UGW Awards, которой будут удостоены представители игорной индустрии, достигшие наибольших успехов. Награждение лауреатов пройдет на закрытой вечеринке.Не упустите последний шанс купить билеты на конференцию UGW по выгодной цене!С 1 февраля стоимость билетов категории «Конференция» повысится до 8000 грн, а VIP-категории – до 10 000 грн.Те, кто успеет зарегистрироваться до конца января, смогут купить билеты по максимально выгодной цене. Стоимость билетов категории «Конференция» до 31 января – 5000 грн, VIP – 8000 грн.Важно! Все посетители конференции UGW автоматически получают билет на выставку Ukrainian Gaming Week 2021.Программа и регистрация – ugw.com.ua.