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Москва потеряла 700 млрд рублей из-за пандемии

Москва потеряла 700 млрд рублей из-за пандемии

Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов», — рассказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что из них 200 миллиардов рублей недополучено в виде дохода бюджета, порядка 300 миллиардов — те расходы, которые были использованы на ликвидацию последствий пандемии, работу медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, и порядка 200 миллиардов рублей — это те средства, которые власти вынуждены были не потратить, те расходы, которые перенесли в связи с нехваткой бюджетных средств.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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