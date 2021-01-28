Москва потеряла 700 млрд рублей из-за пандемии
Сегодня, 01:10 Анастасия Иванова
Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов», — рассказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что из них 200 миллиардов рублей недополучено в виде дохода бюджета, порядка 300 миллиардов — те расходы, которые были использованы на ликвидацию последствий пандемии, работу медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, и порядка 200 миллиардов рублей — это те средства, которые власти вынуждены были не потратить, те расходы, которые перенесли в связи с нехваткой бюджетных средств.
По материалам: eadaily.com