Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовали «Уроки»

На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовали «Уроки»

В Волгограде на финальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в школе № 55 «Долина знаний» началось главное конкурсное испытание для победителей региональных этапов – «Урок», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурсанты проведут урок по тому учебному предмету, на котором они специализируются. Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой. Возрастную группу, с которой проводится урок, финалисты выбирают самостоятельно.

Жюри оценит корректность и глубину понимания предметного содержания, методическую и психолого-педагогическую грамотность при проведении занятия и поддержку учебной мотивации. Немаловажными критериями оценки станут творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач, коммуникативная и речевая культура, целеполагание и результативность, рефлексия проведенного урока (самоанализ).

«Урок» продлится два дня, затем жюри определит 15 лауреатов, которым предстоит пройти испытания второго тура – «Классный час» и «Мастер-класс», после них жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Финальное мероприятие состоится 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Трансляция конкурсных испытаний доступна в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Туляк получил 2 года колонии за взлом телевизора
Туляк получил 2 года колонии за взлом телевизора
Полнолуние во Льве: какие Знаки Зодиака столкнутся с соблазнами 28 января
Полнолуние во Льве: какие Знаки Зодиака столкнутся с соблазнами
«Пузыря нет, но…»: ЦБ предупредил об ипотечных рисках
«Пузыря нет, но…»: ЦБ предупредил об ипотечных рисках
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовали «Уроки»
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовали «Уроки»
В феврале в школах Москвы стартуют соревнования «Великолепная семерка 2.0»
В феврале в школах Москвы стартуют соревнования «Великолепная семерка
Психологи АлтГПУ проведут 10 тысяч консультаций для родителей в рамках проекта «Семья – планета детства»
Психологи АлтГПУ проведут 10 тысяч консультаций для родителей в
Разработан новый метод получения терагерцового излучения
Разработан новый метод получения терагерцового излучения
МИД Белоруссии: Мы понимаем роль США в мире
МИД Белоруссии: Мы понимаем роль США в мире
Украина вновь просит Боснию вернуть ей икону для Лаврова
Украина вновь просит Боснию вернуть ей икону для Лаврова
Льготная ипотека на вторичное жилье – как получить?
Льготная ипотека на вторичное жилье – как получить?
Дакота Джонсон и Крис Мартин купили роскошный особняк в Малибу за 12,5 миллиона долларов
Дакота Джонсон и Крис Мартин купили роскошный особняк в Малибу за
Учение Васту: 8 основных секторов дома и их связь с вашей жизнью
Учение Васту: 8 основных секторов дома и их связь с вашей жизнью

Топ на сегодня

В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день испытаний конкурса «Учитель года России – 2020»
В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день
Управленческий тренажер теперь доступен в формате индивидуальных и групповых сессий для работников образовательной сферы
Управленческий тренажер теперь доступен в формате индивидуальных и
Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и регионального Министерства просвещения и воспитания
Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
СМИ Франции выявили в Париже жестокую украинскую мафию
СМИ Франции выявили в Париже жестокую украинскую мафию

Еще по теме

В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса «Учитель года России»
В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день испытаний конкурса «Учитель года России – 2020»
Министр просвещения примет участие в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
В Волгограде открылся федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»