На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовали «Уроки»

Влада Некрасова

В Волгограде на финальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в школе № 55 «Долина знаний» началось главное конкурсное испытание для победителей региональных этапов – «Урок», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурсанты проведут урок по тому учебному предмету, на котором они специализируются. Тема урока определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой. Возрастную группу, с которой проводится урок, финалисты выбирают самостоятельно.

Жюри оценит корректность и глубину понимания предметного содержания, методическую и психолого-педагогическую грамотность при проведении занятия и поддержку учебной мотивации. Немаловажными критериями оценки станут творческий и адекватный подход к решению профессиональных задач, коммуникативная и речевая культура, целеполагание и результативность, рефлексия проведенного урока (самоанализ).

«Урок» продлится два дня, затем жюри определит 15 лауреатов, которым предстоит пройти испытания второго тура – «Классный час» и «Мастер-класс», после них жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Финальное мероприятие состоится 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Трансляция конкурсных испытаний доступна в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».