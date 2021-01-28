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На привлечение новых специалистов-медиков в регионы выделят 18 млрд рублей

На привлечение новых специалистов-медиков в регионы выделят 18 млрд рублей

Правительство России выделит 18 миллиардов рублей на привлечение новых специалистов-медиков в регионы, число врачей за год должно вырасти на 14 тысяч, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, свыше 18 миллиардов рублей из ФОМС будет направлено региональным организациям данного фонда «на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов — врачей и среднего медицинского персонала — и выплату им заработной платы».

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«Сегодня в ситуации с коронавирусом система здравоохранения особенно нуждается в кадрах», — сказал он.

В кабмине рассчитывают, что к концу года за счёт этих средств и увеличения фондов оплаты труда медорганизаций число врачей вырастет на 14 тысяч, а среднего медицинского персонала — почти на 26 тысяч человек, добавил Мишустин.

В декабре премьер-министр сообщил, что средний медперсонал в России получит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей подъёмных при переезде в сёла или удалённые районы.

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По материалам: pnp.ru

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