Немецкий журналист назвал позицию США по «Северному потоку — 2» лицемерием

Алексей Вольцев

Позиция США в отношении проекта «Северный поток — 2» и российско-немецкого энергетического сотрудничества является «чистым лицемерием». Такое мнение выразил колумнист издания Die Zeit, бывший главный редактор издания Тео Зоммер.

Как пишет автор, Москва всегда была надежным поставщиком газа в ФРГ.

«Российско-немецкое энергетическое партнерство функционировало даже в разгар холодной войны», — отмечает он.

По мнению Зоммера, обвинения со стороны Вашингтона в том, что Германия «финансирует бюджет» России закупками газа, являются «чистым лицемерием», так как США сами являются вторым по величине импортером российской нефти.

«За это они заплатили около 13 миллиардов долларов в 2019 году, а в первой половине 2020 года они даже удвоили свой импорт», — напоминает он.

По словам автора, по «Северному потоку» транспортируется 55 миллиардов кубометров газа, а «Северный поток — 2» увеличит поставки двое, что необходимо Германии на время переходного периода после постепенного отказа страны от ядерной энергии и угля.

Как напоминает Зоммер, ФРГ не полностью зависит от российского газа, на который приходится около половины поставок, а снабжение голубым топливом стран Восточной Европы можно обеспечить благодаря реверсу.