Немецкий журналист назвал позицию США по «Северному потоку — 2» лицемерием
Позиция США в отношении проекта «Северный поток — 2» и российско-немецкого энергетического сотрудничества является «чистым лицемерием». Такое мнение выразил колумнист издания Die Zeit, бывший главный редактор издания Тео Зоммер.
Как пишет автор, Москва всегда была надежным поставщиком газа в ФРГ.
По мнению Зоммера, обвинения со стороны Вашингтона в том, что Германия «финансирует бюджет» России закупками газа, являются «чистым лицемерием», так как США сами являются вторым по величине импортером российской нефти.
По словам автора, по «Северному потоку» транспортируется 55 миллиардов кубометров газа, а «Северный поток — 2» увеличит поставки двое, что необходимо Германии на время переходного периода после постепенного отказа страны от ядерной энергии и угля.
Как напоминает Зоммер, ФРГ не полностью зависит от российского газа, на который приходится около половины поставок, а снабжение голубым топливом стран Восточной Европы можно обеспечить благодаря реверсу.