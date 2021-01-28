Неприхотливая астильба: посадка и уход

Лидия Мартынова

Астильба – это настоящая находка для занятых хозяев, у которых просто нет много времени на уход за садом. Это неприхотливое растение хорошо переносит даже стужу до -35 градусов, очень красиво и продолжительно цветет летом, и при этом нуждается в минимальном уходе.

Когда наступает осень, вся надземная часть куста отмирает, а весной корневище дает молодые побеги. Выращивая астильбу важно знать, что ее корень растет вверх, поэтому его нужно регулярно подсыпать землей, чтобы он не оставался оголенным.

Выбор места для посадки. Солнце или тень?

Лучшее место для астильбы – это северная часть сада. Отлично, если рядом будет водоем. Лишь немногие сорта этого растения любят солнце. В основном же, для астильбы нужен участок в тени или хотя бы в полутени. Рядом высаживают хосты, чтобы их пышная листва прикрывала корни цветка от перегрева летом. Если выбранный сорт цветет в самый разгар лета, его однозначно, надо высаживать только в тени.

Астильба будет прекрасно расти на любом грунте. Так что обычная садовая земля придется ей по вкусу. Перед посадкой желательно в лунку добавить немного золы, чтобы понизить кислотность. Можно подсыпать и немного доломитовой муки.





Посадка и ухода

Ямки под саженцы выкапывают около 30 см глубиной по размеру корневища. При посадке важно проследить, чтобы корневище оказалось на 5 см глубже уровня почвы. После посадки астильбу обязательно надо замульчировать торфом или перегноем и обильно пролить.

Главное в уходе за этим растением – это следить, чтобы корневище не оголялось и всегда было присыпано грунтом. Поливы должны быть регулярными, но при этом умеренными. Обязательно должен быть насыпан мульчирующий слой.

Весной астильбу нужно подкармливать удобрениями, в которых много азота. В середине лета следует внести калий, а в конце сезона растение нуждается в фосфоре.

Каждые 8 лет кустарник следует пересаживать. Если растение выращено из семян, оно зацветет только на третий год. Если посадить деленку, взятую от взрослого куста, она будет цвести уже в текущем году.

Астильбу рекомендуется пересаживать после окончания цветения. С пересадкой нельзя затягивать – необходимо успеть за месяц до прогнозируемых заморозков. Возможно и пересадка в апреле. Это растение может много лет расти на одном месте и без пересадки, и радовать своих хозяев оригинальными цветками на протяжении всего лета.