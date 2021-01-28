Объекты электроэнергетики будут выводить из эксплуатации по новым правилам

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

В России изменятся правила вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики. Теперь решение будет приниматься отдельно в отношении каждой линии электропередачи. Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу 28 января.

Новые правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации содержат, в том числе, механизм оценки возможности продолжения эксплуатации объекта. Уточняется также порядок формирования перечня компенсирующих мероприятий, их реализации и финансирования.

Так, системный оператор, согласно новому закону, получит полномочия по участию в формировании и выдаче технологических требований при выводе объектов электроэнергетики из эксплуатации. Правительство же будет утверждать правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

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Согласно новому документу, госрегулированию подлежат цены (тарифы) на мощность, производимую и поставляемую покупателям на оптовом рынке с использованием объектов по производству электроэнергии, в отношении которых предъявлено требование о приостановлении их вывода из эксплуатации. Отмечается, что реализация этих норм позволит выводить из эксплуатации неэффективные мощности — но при этом сохранять надёжность энергосистемы в целом.

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