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Объявлена новая дата проведения Каннского кинофестиваля

Объявлена новая дата проведения Каннского кинофестиваля
Каннский кинофестиваль перенесен с весны на лето 2021 года. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль в Каннах будет проходить с 6 по 17 июля. Ранее его планировали проводить с 11 по 22 мая. Причиной переноса стала ситуация с коронавирусом.

«Как мы сообщали осенью прошлого года, Каннский кинофестиваль не исключал возможности изменить срок своего проведения в зависимости от развития ситуации в области здравоохранения в мире», — уточняют организаторы.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль был отменен. Часть фильмов, входивших в его программу, показали на осенних фестивалях во Франции, Канаде и США.
Директор фестиваля Тьерри Фремо еще весной 2020 года заявлял о невозможности переноса мероприятия в онлайн-формат. «Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как вы откроете для себя фильмы «Топ Ган: Мэверик» или «Душа» Pixar где-то еще, кроме кинотеатра?», — говорил он.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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