Образовательные стандарты предложили актуализировать в соответствии с требованиями рынка

Влада Некрасова

Обучающиеся могут получить право осваивать несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседания в весеннюю сессию.

Также предусматривает изменения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые будут в большей степени отвечать современным запросам.

В настоящее время формирование федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) ведется на основе соответствующих профессиональных стандартов, указано в пояснительной записке к документу.

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Однако, как показывает практика, данное положение неэффективно. Авторы проекта отмечают, что рынок труда требует постоянного внесения изменений в действующие профстандарты, а процедура внесения изменений во ФГОС может занимать до полугода.

В том случае, если документ поддержат, ФГОСы профобразования будут разрабатывать не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупнённым группам, а также по областям профессиональной деятельности.

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