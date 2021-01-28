Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Образовательные стандарты предложили актуализировать в соответствии с требованиями рынка

Образовательные стандарты предложили актуализировать в соответствии с требованиями рынка

Образовательные стандарты предложили актуализировать в соответствии с требованиями рынка

Обучающиеся могут получить право осваивать несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседания в весеннюю сессию.

Также предусматривает изменения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые будут в большей степени отвечать современным запросам.

В настоящее время формирование федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) ведется на основе соответствующих профессиональных стандартов, указано в пояснительной записке к документу.

Дистанционные технологии не заменят традиционного образования, заявили в Минпросвещения


Однако, как показывает практика, данное положение неэффективно. Авторы проекта отмечают, что рынок труда требует постоянного внесения изменений в действующие профстандарты, а процедура внесения изменений во ФГОС может занимать до полугода.

В том случае, если документ поддержат, ФГОСы профобразования будут разрабатывать не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупнённым группам, а также по областям профессиональной деятельности.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Обряд по нарождению оберега: создаем работающий талисман
Обряд по нарождению оберега: создаем работающий талисман
Дочь покойной певицы Юлии Началовой рассказала о мечтах мамы: "Хотела мужчину любящего и сыночка"
Дочь покойной певицы Юлии Началовой рассказала о мечтах мамы: "Хотела
Москва потеряла 700 млрд рублей из-за пандемии
Москва потеряла 700 млрд рублей из-за пандемии
В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день испытаний конкурса «Учитель года России – 2020»
В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день
Хроники Недели моды: Белла Хадид, Деми Мур и Кара Делевинь на улицах Парижа
Хроники Недели моды: Белла Хадид, Деми Мур и Кара Делевинь на улицах
В России прошел урок памяти "Блокадный хлеб"
В России прошел урок памяти "Блокадный хлеб"
СМИ Франции выявили в Париже жестокую украинскую мафию
СМИ Франции выявили в Париже жестокую украинскую мафию
Москва обяжет Минск гарантировать транзит через Россию рублем
Москва обяжет Минск гарантировать транзит через Россию рублем
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
Сергей Кравцов ответил на вопросы членов Совета Федерации в рамках «правительственного часа»
Сергей Кравцов ответил на вопросы членов Совета Федерации в рамках
Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и регионального Министерства просвещения и воспитания
Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и
Правительство утвердило доступную ипотеку для украинцев
Правительство утвердило доступную ипотеку для украинцев

Топ на сегодня

«Холокоста не было»: в РАНХиГС учит патриотизму латентный неонацист
«Холокоста не было»: в РАНХиГС учит патриотизму латентный неонацист
Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в использовании ботокса
Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в
Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы»
Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы»
Эксперт: Продление СНВ-3 должно стать началом разоружения США и России
Эксперт: Продление СНВ-3 должно стать началом разоружения США и России
В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса «Учитель года России»
В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса

Еще по теме

Кабмин изменил порядок утверждения государственных образовательных стандартов
Законы, вступающие в силу 19 января
Аршинова оценила возможность смены программы обучения студентов
Всероссийские проверочные работы на Сахалине и Курилах