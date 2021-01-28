Обряд по нарождению оберега: создаем работающий талисман

Вадим Карасев

Создать действенный талисман на защиту от любого зла можно благодаря знаниям наших предков. Они умели подчинять себе силы природы и взаимодействовать с ними для того, чтобы обезопасить себя от неприятностей и бед.

Создание талисмана начинается с выбора вещи, которая им станет. Самым действенным предметом для этого считается кольцо. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать оберег тщательно, обращать внимание на интуицию, чтобы вещь действительно нравилась и вызывала позитивные эмоции. Для этого идеально подойдут кольца без гравировки и камней, гладкие и прочные.

Как заговорить оберег на защиту от зла

Создание оберега заключается во взаимодействии со стихиями, которым представляют будущий талисман. Наши предки называли этот процесс нарождением и проводили его в одиночестве, чтобы создать действительно сильную защиту. Перед тем, как просить помощи у сил природы, талисман обязательно нарекали именем, которое хранили в тайне. После этого начинали обряд нарождения, обращаясь поочередно к каждой из четырех стихий.

1. Кольцо погружают в воду и произносят:

«Вода-водица, помоги кольцу моему народиться. В журчании своем имя его произнеси (имя). Даруй ему чистоту свою, способность невидимым оставаться и от врагов укрываться».

2. Талисманом проводят над огнем со словами:

«Огонь родимый, силу великую яви, оберег мой народи. Искрами имя его произнеси, вслед за мной повтори (имя оберега). Силу талисману моему вдохни, путь мой осветили да жар сохрани. Буду им согреваться, от злых и жестоких людей оберегаться».

3. Талисман присыпают землей со словами:

«Землица-матушка, помоги кольцу моему народиться, миру явиться. Шелестом листвы вместе со мной по имени его назови (имя). Матушка-Земля, надели оберег мой процветанием да всезнанием».

4. Завершают обряд, положив кольцо на ладонь и вытянув руку навстречу ветру со словами:

«Ветер-ветерок, силу свою яви, оберег мой народи. Грома рокотом имя его произнеси (имя оберега), силу четырех ветров подари, да любовью не обдели».

После обряда кланяются по четырем сторонам и произносят:

«Именем Рода Великого оберег заклинаю верой и правдой мне служить, счастье мое хранить да удачу ко мне приводить».