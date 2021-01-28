Опрос: 43% россиян считают меры по борьбе с Covid-19 успешными

Алексей Вольцев

Жители США критичнее оценивают действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса Covid-19, чем россияне, говорится в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Представителем ассоциации в России и странах СНГ является исследовательский холдинг «Ромир». В ноябре—декабре Gallup International опросила людей из разных стран об их ожиданиях на наступающий год. В рамках проекта было опрошено более 44 тысяч человек в 47 странах. В частности, изучалось мнение респондентов относительно поддержки действий правительства в борьбе с коронавирусом.

В целом 54% жителей Земли считают, что правительство их страны успешно справляется с пандемией коронавируса, не разделяют эту точку зрения 42%.

«Лидерами в вопросе поддержки правительства стали жители Вьетнама (100%), Кореи (89%), Индии и Азербайджана (по 86%)», — говорится в исследовании.

«Наибольший уровень несогласия с утверждением показали жители Украины (77%), Боснии и Герцеговины (75%) и США (67%). В России считают успешными действия правительства по борьбе с вирусом 45% опрошенных, 48% не согласны с этим, 7% затруднились ответить, — добавляется в сообщении.