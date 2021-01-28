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Первая партия вакцины «Спутник V» будет доставлена в Боливию

Первая партия вакцины «Спутник V» будет доставлена в Боливию

Боливия получит первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 28 января. Об этом сообщил в среду МИД южноамериканской республики.

«Первая партия вакцины „Спутник V“ отправлена из России по направлению Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января», — говорится в сообщении.

Во вторник из Буэнос-Айреса в Москву вылетел самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, чтобы привезти в страну третью партию вакцины «Спутник V». Как сообщил МИД Боливии, на этом же самолете из России привезут дозы препарата, предназначенные для их страны.

«В Буэнос-Айресе груз переместят на самолет государственной компании Boliviana de Aviacion, который направится в Ла-Пас», — отметило боливийской ведомство.

В декабре президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках в страну 5,2 млн доз российского препарата «Спутник V» для вакцинации 2,6 млн человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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