Политсоветники «нормандской четверки» договорились договариваться дальше
Советники глав государств «Нормандской четверки» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) 27 января провели встречу в формате видеоконференции.
Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе.
От Украины во встрече принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Напомним, что предыдущие переговоры состоялись 12 января, и они закончились с почти идентичным результатом. Тогда советники договорились встретиться еще раз в течение двух недель.
По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, тогда участники переговоров «договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты Трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта».
Как сообщало ИА Newstes, изначально встреча была запланирована на 22 января, но по просьбе украинской стороны ее перенесли из-за пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове.