Политсоветники «нормандской четверки» договорились договариваться дальше

Лидия Мартынова

Советники глав государств «Нормандской четверки» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) 27 января провели встречу в формате видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе.

«Договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников», — говорится в сообщении.

От Украины во встрече принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, что предыдущие переговоры состоялись 12 января, и они закончились с почти идентичным результатом. Тогда советники договорились встретиться еще раз в течение двух недель.

По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, тогда участники переговоров «договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты Трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта».

Как сообщало ИА Newstes, изначально встреча была запланирована на 22 января, но по просьбе украинской стороны ее перенесли из-за пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове.