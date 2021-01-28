Полнолуние во Льве: какие Знаки Зодиака столкнутся с соблазнами 28 января

Вадим Карасев

Полнолуние в Знаке Льва — это всегда сложное и непредсказуемое время. Астрологи отмечают, что в этот день многим из нас придется бороться с соблазнами. Эксперты выделили несколько Знаков Зодиака, которым стоит быть предельно осторожными.

Старайтесь избавляться от мыслей, которые блокируют энергетику. В период Полнолуний важно сохранять оптимизм и не бояться трудностей. Также в хорошем настроении людям легче противостоять опасным соблазнам, так как они уверены в своих силах. Если вы входите в число перечисленных ниже Знаков Зодиака, для вас позитивный настрой будет особенно полезен.

Овен

Согласно прогнозам, Овны попадут под прицел своих же искушений, потому что они относятся к тем людям, которые не могут контролировать свои желания. В Полнолуние это может сыграть с ними злую шутку. В этот день Овнам стоит остерегаться лени, употребления горячительных напитков, общения с неприятными людьми. Возможны ссоры и конфликты, которые испортят настроение и могут стать причиной больших трудностей.

Близнецы

Эти люди просто не обращают внимание на осторожность. Для них соблазны и искушения — это нормальная часть жизни. Если они не смогут взять себя в руки 28 января, то соблазны возьмут верх, а Близнецы потеряют контроль над ситуацией. День станет очень непредсказуемым и опасным. Самыми большими искушениями будут любовные. Близнецам ни в коем случае нельзя изменять близкому человеку. Это приведет к расставанию.

Дева

Девам окружающие люди и сама Вселенная будут предлагать легкие пути решения проблем. Нельзя поддаваться искушению, потому что легкий путь в такие дни, как этот, означает, что в будущем придется все равно заплатить свою цену. Лучше пройти через все трудности без хитростей и надувательств. Людям этого Знака нужно принять то, что приготовила им судьба. Смелость откроет перед ними новые двери.

Стрелец

Людям этого Знака астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют забыть про слово «хочу» и про желание как можно скорее заполучить вожделенный объект. Полнолуние во Льве может заставить Стрельцов вернуться к вредным привычкам. У людей данного Знака появится желание вновь попробовать то, от чего они успешно отказались. Необходимо любыми способами бороться с такими мыслями и желаниями. В противном случае Стрельцы могут пустить по ветру дни, недели и месяцы работы над собой и борьбы с недугами.

Рыбы

Рыбы — ярчайшие представители стихии Воды. Стихия Огня и мощная энергия Луны введут этих людей в ступор, собьют с выбранного пути. Сделают они это путем искушений. Рыбам не стоит 28 числа отдыхать и совершать дорогостоящие покупки. Нужно сфокусироваться на решении насущных проблем, на работе. Ответственное отношение к делам поможет им остаться на плаву. Если кто-то предложит отдохнуть и перенести важные встречи или дела на потом, лучше не слушать такого человека. К сожалению, таких людей может быть довольно много.