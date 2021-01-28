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Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики

Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики

В Приморском крае 47 школ и 37 кружков обучают школьников робототехнике в инженерных инновационных классах РОББО. Учителя технологии и информатики и педагоги дополнительного образования активно используют оборудование и методику РОББО на школьных уроках и занятиях в технологических кружках. Приморский край – один из первых регионов, который стал системно внедрять в школах новый стандарт обучения по предмету «Технология».

Оборудование компании «РОББО», российского разработчика образовательной робототехники, участника Кружкового движения НТИ, было поставлено в школы Приморского края в 2019 году в соответствии с обновленной Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Также на базе приморских РОББО-классов зарегистрировано восемь стажировочных площадок, где проходят переобучение и повышают квалификацию учителя технологии и информатики. Педагоги осваивают 3D-моделирование в FreeCAD и Tinkercad, знакомятся с методиками создания творческих проектов с использованием языка программирования Scratch, изучают особенности работы с оборудованием «РОББО» и методики развития исследовательских навыков школьников с помощью цифровых технологий.

Компания «РОББО» – российский разработчик образовательной робототехники на открытом программном и аппаратном обеспечении, участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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