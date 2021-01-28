Психологи АлтГПУ проведут 10 тысяч консультаций для родителей в рамках проекта «Семья – планета детства»

Алексей Вольцев

В Алтайском государственном педагогическом университете дан старт новому этапу проекта «Семья – планета детства», в рамках которого проводятся консультации для родителей, а также для семей, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Минпросвещения России.

Проект реализуется при грантовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

По итогам конкурсного отбора учебно-консультационный центр «Мир детства» АлтГПУ, как и в 2020 году, получил финансирование на оказание консультационной психолого-педагогической помощи родителям и семьям края. В течение прошлого года 37 специалистов психологической службы университета, включающей экспертов АлтГПУ и психологов образовательных организаций – партнёров вуза, провели десять тысяч бесплатных консультаций в очном и дистанционном форматах. Столько же консультаций планируется осуществить и в 2021 году.

Консультирование будет проводиться штатными работниками университета (докторами, кандидатами психологических наук) и школьными психологами, оказывающими помощь родителям в муниципальных районах. Проект предусматривает профессиональное развитие психологов в области консультирования населения, которое в том числе даёт возможность приобрести опыт проведения выездных консультаций и консультаций для будущих родителей.

Проект «Семья – планета детства» разработан экспертами АлтГПУ и направлен на повышение культуры родительства в семьях Алтайского края. В этом году он реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»).