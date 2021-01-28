Путин в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы в Александровском саду

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин в День памяти жертв холокоста и 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил цветы к Общенациональному мемориалу воинской славы — Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата и аллее городов-героев в Александровском саду.

Путин ежегодно в эту дату "отдает долг памяти" и участвует в тех или иных мероприятиях, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В эту среду президент планирует посетить Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит экспозиции и даст старт онлайн-проекту.

Для президента это еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где сегодня установлен памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин, портрет которого президент каждый год несет во время акции "Бессмертный полк". Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. На Пискаревском кладбище в одной из братских могил похоронен старший брат Путина Виктор, который умер в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

В 1966 году прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду.

На следующий год там был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также стелы, посвященные городам-героям Ленинграду, Киеву, Минску, Сталинграду, Севастополю, Одессе, Керчи, Новороссийску, Туле, Мурманску, Смоленску, а также крепости-герою — Брестской крепости.

С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул — "Пост номер 1". В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.