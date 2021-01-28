Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы в Александровском саду

Путин в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы в Александровском саду

Президент России Владимир Путин в День памяти жертв холокоста и 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил цветы к Общенациональному мемориалу воинской славы — Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата и аллее городов-героев в Александровском саду.

Путин ежегодно в эту дату "отдает долг памяти" и участвует в тех или иных мероприятиях, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В эту среду президент планирует посетить Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит экспозиции и даст старт онлайн-проекту.

Для президента это еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где сегодня установлен памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин, портрет которого президент каждый год несет во время акции "Бессмертный полк". Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. На Пискаревском кладбище в одной из братских могил похоронен старший брат Путина Виктор, который умер в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

В 1966 году прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду.

На следующий год там был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также стелы, посвященные городам-героям Ленинграду, Киеву, Минску, Сталинграду, Севастополю, Одессе, Керчи, Новороссийску, Туле, Мурманску, Смоленску, а также крепости-герою — Брестской крепости.

С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул — "Пост номер 1". В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Первая партия вакцины «Спутник V» будет доставлена в Боливию
Первая партия вакцины «Спутник V» будет доставлена в Боливию
Республиканцы в Конгрессе США выступили против продления СНВ-3
Республиканцы в Конгрессе США выступили против продления СНВ-3
Путин в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы в Александровском саду
Путин в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы в
Обряд по нарождению оберега: создаем работающий талисман
Обряд по нарождению оберега: создаем работающий талисман
Дочь покойной певицы Юлии Началовой рассказала о мечтах мамы: "Хотела мужчину любящего и сыночка"
Дочь покойной певицы Юлии Началовой рассказала о мечтах мамы: "Хотела
Москва потеряла 700 млрд рублей из-за пандемии
Москва потеряла 700 млрд рублей из-за пандемии
В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день испытаний конкурса «Учитель года России – 2020»
В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день
Хроники Недели моды: Белла Хадид, Деми Мур и Кара Делевинь на улицах Парижа
Хроники Недели моды: Белла Хадид, Деми Мур и Кара Делевинь на улицах
В России прошел урок памяти "Блокадный хлеб"
В России прошел урок памяти "Блокадный хлеб"
СМИ Франции выявили в Париже жестокую украинскую мафию
СМИ Франции выявили в Париже жестокую украинскую мафию
Москва обяжет Минск гарантировать транзит через Россию рублем
Москва обяжет Минск гарантировать транзит через Россию рублем
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия

Топ на сегодня

Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в использовании ботокса
Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в
Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы»
Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы»
Эксперт: Продление СНВ-3 должно стать началом разоружения США и России
Эксперт: Продление СНВ-3 должно стать началом разоружения США и России
В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса «Учитель года России»
В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса
Образовательные организации Камчатки получают новое цифровое оборудование
Образовательные организации Камчатки получают новое цифровое

Еще по теме

Путин возложил цветы к мемориалу павшим блокадникам на Пискаревском кладбище
Путин посетит Петербург и Ленобласть в день 75-летия прорыва блокады
Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище
Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке