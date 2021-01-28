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«Пузыря нет, но…»: ЦБ предупредил об ипотечных рисках

«Пузыря нет, но…»: ЦБ предупредил об ипотечных рисках

Банк России не видит сейчас перегрева на ипотечном рынке, однако дальнейший рост стоимости жилья и увеличение выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам могут привести к накоплению рисков на данном рынке. Об этом сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

«Пузыря нет, перегрева нет, но в дальнейшем при сохранении текущих тенденций, могут привести к накоплению рисков. В частности, выдается довольно много ипотеки, в том числе на первичном рынке с низким первоначальным взносом… Приличный объем ипотеки с низким первоначальным взносом выдается людям, у которых довольно высокая долговая нагрузка, поэтому вот комбинация этих двух вещей при сохранении текущих темпов роста, а также с учетом стоимости жилья, может в дальнейшей перспективе привести к накоплению рисков», — пояснил представитель регулятора.

Следует отметить, что ажиотажный спрос на ипотеку в России в настоящее время поддерживает программа льготного кредитования под 6,5%. В октябре прошлого года правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

По данным ЦБ, рост ипотечного портфеля в 2020 году составил почти 25%, что на 5 процентных пунктов выше результата 2019 года. Ранее ИА Newstes сообщало, что средний размер выданных ипотечных кредитов в РФ в декабре 2020 года увеличился на 11,4% по сравнению с показателем годичной давности и достиг рекордных 2,81 миллиона рублей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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