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Республиканцы в Конгрессе США выступили против продления СНВ-3

Республиканцы в Конгрессе США выступили против продления СНВ-3

Старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию президента Джозефа Байдена за решение продлить с Россией Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет.

Соответствующее заявление законодателей размещено 27 января на сайте республиканцев комитета по иностранным делам.

«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы», — отмечается в тексте.

Маккол и Роджерс считают, что продление документа на пятилетний срок якобы лишает США рычага воздействия на Россию для возвращения к переговорам.

«Остается еще время для краткосрочного продления, что позволит получить зазор для существенных переговоров», — полагают конгрессмены.

Вместе с тем законодатели призвали администрацию США модернизировать потенциал ядерного сдерживания и отреагировать «на растущие ядерные арсеналы Китая».

26 января российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия «на период в пять лет до 5 февраля 2026 года». Российский МИД со своей стороны подтвердил «приемлемость данного предложения для Российской Федерации». 27 января Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.

Как заявил в среду заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, Москва предлагает Вашингтону расширить повестку переговоров по стратегической стабильности, включив в нее все вооружения, способные решать стратегические задачи.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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